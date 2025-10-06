El “Malevo” igualó 2-2 en su cancha donde lleva 26 partidos sin perder y continúa en lo más alto del torneo Clausura de la Liga Profesional.

Riestra empató con Vélez y sigue líder en la Zona A

Deportivo Riestra se mantuvo este lunes en la punta de la Zona A del torneo Clausura de la Liga Profesional de fútbol al empatar de local 2-2 ante Vélez Sarsfield en el marco de la 11ª fecha.

El partido, que se jugó en el estadio Guillermo Laza, escenario donde el “Malevo” lleva 26 partidos sin perder, tuvo el arbitraje de Fernando Echenique.

Los goles de Riestra los marcaron Alexander Díaz y Jonathan Herrera, mientras que para Vélez, que terminó con diez por expulsión de Matías Pellegrini, convirtieron Lisandro Magallán, y Mateo Ramírez, en contra.

Con este resultado, Riestra continúa primero en la Zona A con 23 puntos, mientras que el “Fortín” suma 22 y se ubica como único escolta.

En la próxima fecha, Riestra visitará Vicente López para medirse con Platense en el cierre de la 12ª jornada, mientras que Vélez, recibirá este sábado a Rosario Central.