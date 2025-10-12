Aldosivi sigue de racha y se ilusiona

Aldosivi logró este domingo una importante victoria de local al imponerse por 2-0 ante Huracán de Parque Patricios, en la continuidad de la 12ª fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional.

El partido, que se jugó en el estadio José María Minella de Mar del Plata, contó con el arbitraje de Luis Lobo Medina. Los goles del “Tiburón”, que se ilusionado con seguir en Primera división, los marcaron Natanael Guzmán y Giuliano Cerato.

Un comienzo de partido frenético en los primeros 15 minutos. La primera clara fue para el local, que en los pies de Martín García, el mediocampista remató desde afuera del área y obligó a que Meza la tire al córner.

El tiro de esquina lo desaprovechó el equipo de Farré y la visita tuvo un contragolpe muy peligroso: fue cinco contra dos, Miljevic abrió al sector derecho, le llegó a Cabral que remató y la pelota pegó en el palo y afortunadamente Moya despejó al lateral.

A los 16 llegó el primer tanto de la tarde. Tiago Serrago le metió un gran pase en profundidad a De La Vega que le ganó la espalda a Guidara y se fue mano a mano contra Meza, el atacante no fue egoísta y cedió al medio la pelota para que Guzmán la empuje y ponga 1-0 arriba al "Tiburón".

Luego del gol, el local se agrandó y tuvo dos jugadas peligrosas desde afuera del área. En primera instancia Giani remató y obligó que Meza nuevamente se luzca para evitar el segundo de la tarde. Mientras que la siguiente fue de De La Vega, Guzmán lo asistió y el atacante remató fuerte al primer palo pero la pelota se fue por encima del travesaño.

Durante los últimos diez minutos de la primera parte, Huracán consiguió agarrar un poco más la pelota y dominar la mitad de cancha pero no consiguió llevarle peligro al arco de Carranza.

En el arranque del segundo tiempo tuvo la chance de aumentar la diferencia en el marcador De La Vega pero se le trabó el pie en el terreno de juego y salió lesionado con gestos de mucho dolor. En su lugar ingresó Franco Rami para ocupar la posición de centrodelantero.

A los 60, el "Tiburón" tuvo el 2-0 tras una jugada inédita con muchos rebotes, la pelota le quedó a Serrago que remató cruzado y Meza se quedó con la pelota.

Cinco minutos más tarde, Natanael Guzmán desbordó por el sector derecho, le tiró un gran centro a Rami que cabeceó y la pelota se fue apenas por encima del travesaño.

Cuando finalizaba el partido y Aldosivi estaba contra las cuerdas, Leiva recuperó en mitad de cancha y comando un gran contragolpe, abrió al sector derecho para Rami que remató cruzado Meza dejó rebote y apareció Cerato para picarla por sobre Meza y puso el 2-0.

Con este resultado, el elenco marplatense se ubica 13º en la Zona “A” con 15 puntos, mientras que Huracán, quedó en el cuarto lugar con 27 unidades.

En la próxima fecha, Aldosivi visitará en Avellaneda a Racing Club, mientras que los de Parque Patricios recibirán a Central Córdoba de Santiago del Estero, el miércoles 22 en el cierre de la jornada.