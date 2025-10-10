San Lorenzo sufrió una dura derrota frente a San Martín

Fue 1-0 con gol de Diego González. El partido correspondió a la 12ª fecha del torneo Clausura.

San Lorenzo cayó este viernes de local por 1-0 ante San Martín de San Juan en el marco de la 12ª fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

El partido, que se jugó en el estadio Pedro Bidegain, tuvo el arbitraje de Pablo Dóvalo y el único gol del encuentro lo marcó Diego González, en el segundo tiempo.

La primera etapa comenzó muy áspera pero terminó llena de ocasiones claras de gol para San Lorenzo, aunque el principal atractivo estuvo en la previa del encuentro. Es que el “Ciclón” homenajeó primero a Leandro Romagnoli, hoy entrenador de San Martín, y después reservó un minuto de silencio por el fallecimiento de Miguel Angel Russo.

El complemento inició sin tantos en el marcador, pero también con un San Martín sometido. San Lorenzo, que terminó mejor la primera etapa, sostuvo su dominio en el primer pasaje del segundo tiempo, mas no logró adelantarse en el marcador.

Entrando a los diez minutos finales, Diego González conectó, de cabeza, un centro mediante un preciso tiro libre desde el lateral de Sebastián Jaurena y venció al arquero Facundo Altamirano, adelantando sorpresivamente a San Martín. San Lorenzo había desperdiciado muchas ocasiones hasta ese momento, mientras que la visita no perdonó.

Aunque San Lorenzo no desistió la búsqueda de la igualdad, pero se notó fuertemente afectado por el gol del ‘Pulpo’ González. Párrafo aparte para el notable desempeño de Matías Borgogno, fundamental para dejar el arco en cero de San Martín.