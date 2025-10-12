Instituto ganó y se metió entre los ocho

Instituto de Córdoba trepó al octavo lugar de la Zona “B” del torneo Clausura de la Liga Profesional de fútbol, al derrotar de local 2-0 a Atlético Tucumán.
El partido, que se jugó en el estadio Monumental Presidente Perón, tuvo el arbitraje de Yael Falcón Pérez, y los goles los marcaron Jhon Córdoba y Gastón Lodico.
La primera etapa vio muy superior a Instituto, que desperdició varias ocasiones claras de gol antes de abrir el marcador. A los 26', Córdoba, de cabeza, venció la valla de Matías Mansilla, aquero de Atlético Tucumán, y puso el 1-0 con el que se fueron al entretiempo.
El complemento fue menos vistoso, pero Instituto justificó el triunfo. Atlético Tucumán empujó y se acercó el empate, pero la Gloria sentenció el partido con un gol de Gastón Lodico a pocos minutos del final. El “Decano” no terminó de encontrarse, y no pudo hacer mucha fuerza en Córdoba.
Con este resultado, Instituto y Atlético Tucumán comparten el 7° puesto de la Zona “B” sumando 15 puntos. “La Gloria”, en la próxima fecha visitará a Deportivo Riestra. El Decano, por su parte, recibirá a San Lorenzo por la 13ª jornada.