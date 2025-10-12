Instituto ganó y se metió entre los ocho

Derrotó de local 2-0 a Atlético Tucumán y saltó al octavo lugar de la Zona “B” del torneo Clausura.

Instituto de Córdoba trepó al octavo lugar de la Zona “B” del torneo Clausura de la Liga Profesional de fútbol, al derrotar de local 2-0 a Atlético Tucumán.

El partido, que se jugó en el estadio Monumental Presidente Perón, tuvo el arbitraje de Yael Falcón Pérez, y los goles los marcaron Jhon Córdoba y Gastón Lodico.

La primera etapa vio muy superior a Instituto, que desperdició varias ocasiones claras de gol antes de abrir el marcador. A los 26', Córdoba, de cabeza, venció la valla de Matías Mansilla, aquero de Atlético Tucumán, y puso el 1-0 con el que se fueron al entretiempo.

El complemento fue menos vistoso, pero Instituto justificó el triunfo. Atlético Tucumán empujó y se acercó el empate, pero la Gloria sentenció el partido con un gol de Gastón Lodico a pocos minutos del final. El “Decano” no terminó de encontrarse, y no pudo hacer mucha fuerza en Córdoba.

Con este resultado, Instituto y Atlético Tucumán comparten el 7° puesto de la Zona “B” sumando 15 puntos. “La Gloria”, en la próxima fecha visitará a Deportivo Riestra. El Decano, por su parte, recibirá a San Lorenzo por la 13ª jornada.