Asesinan de 30 puñaladas a cantante detenido por abuso infantil

El exvocalista de Lostprophets fue atacado en la cárcel de máxima seguridad de Wakefield, donde cumplía una condena de 29 años por delitos sexuales contra menores.

Ian Watkins, exvocalista de la banda galesa Lostprophets, murió este sábado tras ser atacado dentro de la prisión de Wakefield, en Inglaterra, donde cumplía una condena de 29 años por múltiples delitos sexuales contra menores.

La Policía de West Yorkshire informó que acudió al penal durante la mañana del sábado tras recibir el reporte de una agresión a un recluso. Watkins, de 46 años, fue hallado con múltiples heridas de arma blanca y falleció en el lugar pese a los intentos de los servicios de emergencia. Medios británicos indicaron que el músico habría recibido al menos 30 puñaladas, aunque las autoridades aún no detallaron las circunstancias exactas del ataque.

Watkins alcanzó la fama internacional en la primera década de los 2000 como líder de Lostprophets, banda de rock alternativo y nu metal que llegó a encabezar rankings con temas como Last Train Home y Rooftops. El grupo, formado en 1997, lanzó cinco álbumes de estudio y llenó estadios en Europa y Estados Unidos.

Sin embargo, su carrera se derrumbó en 2013 cuando salieron a la luz los atroces crímenes sexuales que había cometido. Durante el juicio, la Justicia británica comprobó que Watkins abusó de menores y llegó a intentar violar a un bebé, aprovechándose de su fama para manipular a seguidores.

El impacto del caso fue devastador. Sus compañeros de banda expresaron su repudio y disolvieron Lostprophets inmediatamente después de conocerse la sentencia. Más tarde, formaron el grupo No Devotion, junto al cantante Geoff Rickly. Desde entonces, gran parte del catálogo musical de Lostprophets fue retirado de las plataformas digitales.