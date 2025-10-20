Clausuraron dos agencias de autos por falta de habilitación

Los operativos se concretaron en locales del barrio Pueyrredón. Se controlaron los vehículos y fueron clausurados.

Este lunes por la mañana, la Secretaría de Control Urbano y Operativo del Municipio, en conjunto con la División de Sustracción Automotor de la Policía del Chubut, llevó adelante distintos operativos de inspección en agencias de compra y venta de autos usados.

El primer procedimiento, se realizó en el local ubicado en Avenida Canadá y calle Levalle, donde se inspeccionó cada uno de los autos en venta y la Policía incautó una Renault Duster, tras detectarse irregularidades.

El segundo operativo de control se concretó en el local que funciona en la Avenida Roca y calle Vuelta de Obligado. Ambos comercios fueron clausurados por falta de habilitación comercial.

WhatsApp Image 2025-10-20 at 15.32.55(1)

El titular de la Secretaría de Control Operativo, Miguel Gómez, supervisó los operativos y comentó que bajo “los lineamientos precisos del señor intendente, se diagramó, se planificó y en el día de la fecha se cumplió con una serie de inspecciones en este tipo de comercios”.

Dijo el funcionario que en la agencia de Avenida Canadá “se detectó una serie de incompatibilidades como comercio, ya que “estaba habilitado bajo el rubro compra venta de automotores, blanquería y elementos de camping, y fácilmente pudimos observar la falta de elementos de seguridad contra incendios, el acopio de la mercadería de manera desprolija y falta de limpieza, todos aspectos que derivaron en su clausura”.

Asimismo, el funcionario indicó que en la misma agencia el personal policial “descubrió en uno de los vehículos inspeccionados adulteraciones en la numeración de su chasis. Esto claramente es un delito, así que por ese motivo la policía secuestró una Renault Duster”.

En tanto, en la agencia de Avenida Roca, “estaban comercializando vehículos sin la debida autorización municipal, y en este comercio no hubo novedades en cuanto al chequeo del estado de los vehículos. No obstante, también quedó clausurado.