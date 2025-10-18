Simulacro general de cara a las elecciones legislativas

A ocho días para la realización de los comicios, la Dirección Nacional Electoral evaluó el funcionamiento del sistema en los 24 distritos, incluido Chubut.

La Dirección Nacional Electoral (DINE) desarrolló este sábado el simulacro general previo a las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre. En el mismo se evaluó de manera satisfactoria el funcionamiento del sistema de transmisión, recuento provisional de votos y difusión de resultados electorales.

La prueba, realizada en la sede del Correo Argentino ubicada en el barrio porteño de Barracas, permitió reproducir de manera integral todas las etapas del proceso: transmisión, recepción, carga y procesamiento de telegramas, fiscalización de las agrupaciones políticas y totalización de resultados para su posterior difusión.

Según detalló la directora nacional electoral, Luz Landívar, “el operativo abarcó a los 24 distritos electorales del país y contempló la transmisión de más de 108.992 telegramas desde más de 14.370 locales de votación equipados con Kit de Transmisión y desde más de 950 Sucursales Electorales Digitales”.

“El simulacro alcanzó el nivel más alto de transmisión desde los establecimientos de votación de la historia”, destacó Landívar.

Para imitar el ritmo real de los comicios se programaron inicios escalonados de transmisión, con la participación de 1.100 digitadores en las distintas unidades operativas.

Asimismo, se pusieron a prueba los sistemas, equipamientos, conectividad y comunicaciones vinculados a la digitalización y transmisión de telegramas desde Centros de Transmisión de Establecimientos (CTE) y Sucursales Electorales Digitales (SED). También se evaluaron los procedimientos de recepción, digitación, totalización y fiscalización del recuento provisional.

El simulacro —del que participaron fiscales y apoderados de las distintas fuerzas políticas— también contempló instancias específicas de control, tales como procedimientos de digitación, tratamiento de incidencias, ingreso y egreso de personal, totalización de resultados y fiscalización desde los 24 distritos.