Un hombre de 71 años perdió el control de su vehículo y se estrelló contra el frente de un lubricentro en la esquina de Salta y Artigas. Un empleado del local relató que se salvó de milagro de ser atropellado.

Se descompensó y chocó contra un lubricentro en el barrio José Fuchs

Un violento accidente ocurrió este sábado alrededor de las 16:15 en la intersección de las calles Salta y Artigas, en el barrio José Fuchs de Comodoro Rivadavia, cuando un hombre de 71 años que conducía un Chevrolet Corsa perdió el control del vehículo y terminó incrustado en el frente de un lubricentro.

El conductor, que sufrió una descompensación al volante, impactó con fuerza contra el comercio. Pese a que el airbag del automóvil se activó, el hombre golpeó su cabeza contra el parabrisas, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital Regional por una ambulancia del servicio 107.

Gustavo Romero, empleado del lubricentro, relató a Crónica que logró esquivar el auto en el último momento. “Justo salía del trabajo y el señor venía por Salta, pasó de largo y al lado mío. Traté de saltar, si no me pisaba. Casi me atropella, se le debe haber bajado el azúcar, porque no controló el freno, venía muy rápido”, relató.

“Me salvé de milagro. Se desmayó y después empezó a poner luces. Está golpeado en la cabeza, pero reaccionó rápido”, añadió el trabajador.

En el lugar intervinieron personal de Tránsito Municipal y efectivos de la Seccional Segunda de Policía, quienes realizaron las actuaciones correspondientes. El conductor presentaba cortes en el cuero cabelludo y permanecía bajo observación médica.