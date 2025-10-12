Murió un policía comodorense atropellado en Chaco

Ángel Peña, de 26 años, falleció en el Hospital Julio C. Perrando de Resistencia luego de ser embestido por una camioneta cuyo conductor se dio a la fuga. El joven agente era oriundo de Comodoro Rivadavia y se encontraba en estado crítico desde el 2 de octubre.

El policía Ángel Peña, oriundo de Comodoro Rivadavia, falleció el viernes 10 de octubre por la noche en el Hospital Julio C. Perrando de la ciudad de Resistencia, Chaco, tras permanecer nueve días internado en estado crítico. Su deceso se produjo como consecuencia de un fallo multiorgánico derivado de las graves lesiones sufridas al ser atropellado por una camioneta.

El siniestro ocurrió el jueves 2 de octubre, cuando Peña, que circulaba a bordo de su motocicleta Bajaj Rouser NS200, fue embestido en la intersección de la avenida Belgrano y la calle García Merou, en la capital chaqueña.

El conductor de la camioneta, una Ford F100, fue identificado con las siglas A.C.S., de 43 años, y se dio a la fuga inmediatamente después del hecho. No obstante, al día siguiente se presentó de forma voluntaria en la Comisaría Tercera, donde quedó detenido a disposición de la Justicia.

El vehículo involucrado fue secuestrado y sometido a pericias por parte del personal de la Policía Científica, mientras la investigación continúa para determinar las circunstancias del trágico siniestro.