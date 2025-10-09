Un niño de 7 años resultó herido tras ser atropellado en Avenida Roca

El accidente ocurrió este jueves al mediodía, cuando un vehículo particular colisionó con la bicicleta que conducía el menor. Fue asistido de inmediato y su estado de salud está siendo evaluado.

Este jueves, cerca de las 13 horas, un equipo policial intervino en un accidente de tránsito registrado en la intersección de Avenida Roca y Marinero López,.

De acuerdo con la información preliminar brindada por las autoridades, un vehículo particular que circulaba por la avenida impactó contra una bicicleta en la que se desplazaba un niño de 7 años.

El menor fue asistido rápidamente y trasladado para su atención médica. Las lesiones que sufrió están siendo evaluadas por profesionales de salud.

Personal policial realizó las primeras actuaciones en el lugar y continúa con la investigación para establecer la mecánica del siniestro y determinar posibles responsabilidades. Se esperan mayores precisiones sobre el estado del niño y las circunstancias del hecho en el transcurso de la jornada.