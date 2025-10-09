Además de la detención de un hombre de 25 años, la Policía del Chubut secuestró el vehículo involucrado en el ataque armado de la madrugada del domingo, ocurrido en el Centro de Comodoro Rivadavia.

Un detenido por el homicidio en la estación de servicio

La División Policial de Investigaciones (DPI) de Comodoro Rivadavia secuestró este jueves el vehículo involucrado en los ataques con arma de fuego que provocaron la muerte de un hombre de 25 años en el exterior de la estación de servicio Rodrigo, durante la madrugada del domingo 5 de octubre.

En relación con las tareas investigativas, también fue detenido uno de los coautores del homicidio.

En el mismo ataque, otra persona resultó herida y permanece internada en el Hospital Regional.

El procedimiento se suma a diversas diligencias investigativas realizadas en distintos puntos de la ciudad, donde se obtuvieron elementos de interés que permitirán esclarecer las circunstancias del suceso.

En este sentido, el gobernador Ignacio Torres señaló: “gracias al rápido accionar de nuestra policía, y al trabajo coordinado con el Ministerio Público Fiscal, atrapamos a uno de los coautores del brutal crimen ocurrido días atrás en Comodoro Rivadavia. Vamos a seguir trabajando a fondo para que los delincuentes y los asesinos, terminen en donde tienen que estar: presos”.

“En Chubut, no hay tolerancia con la delincuencia ni con los asesinos”, sentenció el mandatario provincial.

TAREAS INVESTIGATIVAS

La Policía del Chubut continúa con el relevamiento de las diferentes cámaras de seguridad puestas en puntos estratégicos de Comodoro Rivadavia, análisis de testimonios y otras medidas que contribuyan a conformar un panorama integral del caso.

