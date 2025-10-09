Morena Rial abrió sus propios negocios en la cárcel y factura millones

Mientras Morena Rial cumple con prisión preventiva en la Unidad 51 de Magdalena, la influencer continúa activa en redes y, según contaron en Puro Show, sus negocios están aún activos, incluso desde la cárcel. Fue así como se dio a conocer cómo son los negocios que aún mantiene y cuántos millones recauda.

El periodista Gustavo Méndez reveló en el ciclo Mujeres Argentinas que Morena Rial, la hija de Jorge Rial, “gana mucho dinero con sus redes sociales por la cantidad de seguidores que tiene y por la comunidad que construyó”. Con más de 1,3 millones de seguidores, cada contenido de su cuenta de Instagram alcanza entre 400 mil y 1,7 millones de reproducciones, lo que la mantiene entre las figuras más rentables del ámbito digital.

Según detalló Méndez, buena parte de esas ganancias proviene de publicidades de casinos online, uno de los rubros que mejor paga en dólares. “Está promocionando casinos, que son de los que mejores pagan, en dólares. Arriba de 2 000 dólares por historia”, explicó el periodista, aunque aclaró que ese tipo de acuerdos podría exponer su cuenta por cuestiones legales, ya que muchas de esas plataformas no están autorizadas en la Argentina.

Ante la duda sobre si Morena Rial puede seguir trabajando desde la cárcel, su abogado Martín Leiro fue contundente. “Morena no tiene teléfono en la unidad. Si hay una persona que maneja sus redes, la responsabilidad objetiva no es de ella”, señaló en diálogo con el programa. Y agregó: “Si mañana sale una denuncia de que Morena hizo una publicación, es más que obvio que ella no fue. Por lo cual, está exenta de toda sanción penal”.

El tema generó también la intervención del letrado Alejandro Cipolla, quien defendió el derecho de la joven a seguir facturando: “El derecho al trabajo no puede ser coartado ni por una detención. Lo que la juzgan son personas que desconocen la Constitución”.

Además de las polémicas promociones de juego, en Mujeres Argentinas mostraron que en su perfil también se difundieron contenidos de una tarotista. “Publicitaron una tarotista. El community se tiró las cartas y la publicitó”, aportó Valentina Salezzi.

El abogado Fito Vaqué, por su parte, explicó el trasfondo legal de esas publicaciones: “Respecto a la publicación de los casinos, hay una gran discusión porque no son, a veces, legales en Argentina y son legales afuera. Entonces, lo que dice el que publicita un casino es ‘yo lo estoy publicitando para mis seguidores de afuera’. Puede publicitar lo que quiera. Si se publicita algo ilegal dentro de la cuenta, no es responsabilidad de ella”.

De este modo, mientras la Justicia avanza con su causa, Morena Rial mantiene su fuente de ingresos intacta y vuelve a demostrar que, incluso tras las rejas, sigue moviendo millones con una simple publicación.