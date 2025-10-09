Conductor chocó contra un caballo en zona norte

El accidente ocurrió este miércoles por la noche en el camino que une Km 8 con Km 15, a la altura del acceso al Loteo La Cantera. La camioneta impactó contra un equino que se encontraba sobre la calzada.

Un accidente vehicular ocurrió este miércoles alrededor de las 20:43 sobre la Ruta Provincial N° 1, en inmediaciones del acceso al Loteo La Cantera, en el trayecto que une Km 8 con Km 15.

El hecho involucró a una camioneta Ford Ranger conducida por un hombre que, afortunadamente, no resultó con lesiones. Según su relato, el siniestro se produjo cuando intentaba adelantar a otro vehículo y se encontró con un caballo sobre la calzada. El animal, que estaba acompañado por otros dos equinos, fue embestido por el frente del rodado.

La camioneta sufrió daños materiales en su parte delantera, mientras que el conductor no refirió dolor ni presentó lesiones, por lo que no requirió asistencia médica.

El caballo no presentaba heridas visibles y no tenía marca identificatoria, por lo que no se logró establecer quién era su propietario. Personal policial constató además que la documentación del vehículo se encontraba en regla.