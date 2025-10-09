Jueves ventoso con lluvias aisladas

El pronóstico anuncia ráfagas de hasta 78 km/h y algunas lloviznas aisladas durante la jornada del jueves. El viernes y el sábado se mantendrán las temperaturas frescas.

Este jueves 9 de octubre, Comodoro Rivadavia tendrá una jornada ventosa y con presencia de lloviznas aisladas, según el Servicio Meteorológico Nacional. Se espera una temperatura mínima de 10°C y una máxima de 18°C, con ráfagas que podrían alcanzar entre 70 y 78 km/h durante todo el día. El viento soplará del oeste con una intensidad promedio de 42 a 50 km/h.

Durante la mañana y la tarde el cielo permanecerá mayormente nublado, con probabilidades de precipitaciones que rondarán entre el 10% y el 40%, mientras que hacia la noche las condiciones tenderán a mejorar, con nubosidad parcial y sin lluvias previstas.

Para el viernes 10, el clima se mantendrá estable, con temperaturas entre 7°C y 17°C, cielo parcialmente nublado y sin probabilidades de precipitaciones. El viento continuará soplando del oeste, aunque con menor intensidad, con ráfagas de hasta 59 km/h.

El sábado 11 se prevé un leve ascenso de la temperatura, con una mínima de 8°C y una máxima de 18°C. El cielo se mantendrá algo nublado durante gran parte del día, con vientos moderados del sudoeste y ráfagas de entre 51 y 69 km/h.