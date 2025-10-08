La UNPSJB suspendió actividades por el alerta naranja

La medida preventiva se aplicó este miércoles desde las 11 horas debido a las condiciones climáticas adversas. También se interrumpió el acceso a los sistemas informáticos en todas las sedes de la universidad.

La Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) informó la suspensión de sus actividades administrativas en la sede Comodoro Rivadavia a partir de las 11 de la mañana de este miércoles 8 de octubre, en el marco del alerta naranja emitido por el servicio meteorológico para la ciudad.

La decisión se tomó como medida preventiva frente a las condiciones climáticas adversas que afectan la región. Además de la suspensión presencial, la institución dispuso apagar los sistemas informáticos, por lo que el acceso quedó inhabilitado no solo en Comodoro Rivadavia, sino también en las sedes de Trelew, Esquel y Puerto Madryn.

Desde la universidad recomendaron mantenerse informados a través de los canales oficiales ante posibles actualizaciones.