Barrio José Fuchs: Arreglaban autos de día y vendían droga a la madrugada

El operativo se realizó este miércoles por la noche tras dos meses de investigación. En el lugar se secuestraron cocaína, marihuana, un arma de fuego y un vehículo con pedido de secuestro. El dueño del taller fue imputado en libertad.

Personal policial llevó a cabo este miércoles por la noche un allanamiento en un taller mecánico ubicado sobre calle Liniers, en el barrio José Fuchs, en el marco de una investigación por presunta venta de drogas al menudeo.

Según informaron fuentes oficiales, la pesquisa se extendió durante dos meses y permitió constatar que el local funcionaba como taller durante el día, mientras que en horas de la madrugada —entre la 1 y las 6— se utilizaba para el expendio de cocaína y marihuana.

Con las pruebas reunidas, la fiscal interviniente solicitó la correspondiente orden de allanamiento, que fue ejecutada durante la noche del miércoles. En el lugar se halló un vehículo Ford Ka de color rojo, aparentemente en reparación, pero que presentaba un pedido de secuestro por una causa de retención indebida vinculada a una presunta estafa, fechada el 12 de septiembre de 2024.

Durante la inspección del inmueble, los efectivos secuestraron una carabina calibre .22, una balanza de precisión digital, cinco plantas de marihuana equipadas con un sistema de temporización, dosis de cocaína listas para la venta y recortes de nylon destinados a preparar más envoltorios.

El propietario del taller fue imputado en libertad y quedó supeditado a la causa, mientras continúa el proceso judicial con las pruebas reunidas en el allanamiento.