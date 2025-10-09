Le dictaron tres meses de prisión al "Pitu" Almonacid

Se trata de quien había escapado de la Oficina Judicial en medio de una audiencia. Estuvo cinco meses prófugo y ahora enfrenta dos juicios.

El último martes, la División Búsqueda de Personas de Comodoro Rivadavia logró la detención de Andrés Almonacid, más conocido como “Pitu”, de 43 años, quien tenía tres órdenes de captura activas por diferentes causas.

Había permanecido 5 meses prófugo y la División, al mando del comisario Patricio Rojas, lo sorprendió en un camino entre Laprida y Saavedra cuando abordaba un Uber.

Este miércoles fue a audiencia de control de detención y la jueza Lilian Bórquez le decretó prisión preventiva ante el pedido de la Fiscalía.

Almonacid tenía cuatro legajos en trámite y rebeldía en tres de ellos. Se trata del hombre que se había levantado en plena audiencia por una revisión cuando todavía los jueces ad hoc no resolvían vía remota, escapándose de la Oficina Judicial. Cuando le dictaron la preventiva, no lo encontraron, dejando a todo el sistema penal en ridículo.

Tras ese papelón, la Brigada y la Policía lo capturaron en el mes de abril y tuvo que empezar a cumplir la pena. Cuando se le venció prisión preventiva y le requirieron que le prorrogaran la preventiva porque ya había peligro de fuga y de entorpecimiento, Almonacid no se presentó: otra vez gozaba de la libertad.

Por eso le habían cursado a la Brigada de Investigaciones y bajo esta nueva misión de la División de Búsqueda de Personas, la captura recomendada de Almonacid.

Durante 5 meses lo buscaron y este martes lograron interceptarlo. El hombre con prontuario y dos sentencias condenatorias, con antecedentes penales computables y con dos juicios esperando comenzar en los próximos meses, este miércoles quedó en preventiva.

La procuradora de Fiscalía, Florencia Do Carmo, enumeró los peligros de fuga y entorpecimiento, por lo que le dieron lugar. Esta vez Almonacid no se escapó de la audiencia, sino que terminó preso.

La preliminar a juicio por jurados es una causa en la que protagonizó un robo agravado con arma blanca. Una entradera a una vivienda y la otra causa que espera juicio es un robo seguido de incendio en un vehículo.

