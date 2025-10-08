Caleta Olivia: Matan de varias puñaladas a un hombre en el barrio Unión

El luctuoso suceso se registró en los últimos minutos del martes y la víctima fatal fue identificada como Jorge Brunaga Ojeda de 40 años y de nacionalidad paraguaya.

Las primeras informaciones dan cuenta que habría sido atacado por al menos tres individuos en el barrio Unión, en inmediaciones de la denominada Primera Laguna y a menos de doscientos metros de la Comisaría Segunda.

Uno de los agresores le asestó varias puñaladas y luego todos se dieron a la fuga, en tanto que el herido logro caminar varios metros, cruzar la calle José Hernández y pedir ayuda en un almacén denominado Copacabana (foto) que aún permanecía abierto.

El propietario llamó a la policía y se requirió de manera urgente una ambulancia para trasladar a la víctima al Hospital Zonal, pero el equipo de emergencias médicas que arribó al lugar constató que ya no tenía signos vitales.

Poco después de la medianoche, en rastrillajes que se efectuaron por las inmediaciones, la policía detuvo a un sospechoso, tratándose de un joven de aproximadamente 20 años quien presuntamente tenía manchas de sangre en sus ropas, en tanto que nada se sabe de resto de los agresores.

Por otra parte pudo saberse que dos horas antes de este homicidio se produjo otra situación límite en la Primera Laguna y fue protagonizado por una mujer quien padecería problemas de salud mental y se introdujo en las aguas contaminadas.

Su actitud fue observada por un vecino quien requirió la ayuda de una mujer policía que pasaba por el lugar entre ambos lograron rescatar a la víctima, siendo asistida posteriormente en el Hospital Zonal.