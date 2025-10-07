Jairo Guzmán asegura que Milei no irá a Río Gallegos

El principal referente de La Libertad Avanza en Santa Cruz, Jairo Guzmán, desmintió las versiones que aludían a la visita de Javier Milei a Río Gallegos antes del cierre de la campaña nacional por elecciones parlamentarias.

Guzmán también encabeza la lista de candidatos a diputados nacionales libertarios por esta provincia y desde el lunes se encuentra en Caleta Olivia difundiendo las propuestas de LLA y el nuevo sistema de votación, no solo en la zona céntrica (foto) sino también en algunos barrios periféricos.

Vale señalar que en medios nacionales y regionales se difundió la versión que Milei tenía previsto visitar Santa Cruz, en el marco del apoyo que viene brindando a los candidatos de su espacio político de diversas provincias.

Incluso se conjeturaba que, en razón de que el aeropuerto de Río Gallegos se encuentra inoperante hasta fines de diciembre por obras de refacción, el avión que trasladaría al presidente de la Nación aterrizaría en El Calafate y desde allí el mandatario -acompañado por una reducida comitiva- continuaría viaje en helicóptero hasta la capital santacruceña, pero no se hizo mención a una fecha precisa.

Esto motivó que sectores opositores a LLA manifestaran su indignación por esa posible presencia.

A modo de ejemplo, el espacio “Encuentro Peronista” de reciente creación en Caleta Olivia emitió un comunidado de prensa repudiando esa posible visita, en tanto que la dirigencia de ATE advirtió que cortaría rutas si ello ocurriera.

Sin embargo, al ser contactado este martes por El Patagónico de manera telefónica mientras recorría un barrio de Caleta, Jairo Henoch Guzmán aseguró que nunca se confirmó de manera oficial la llegada del mandario.

“Yo soy el principal referente del partido y candidato a diputado nacional por mi espacio y sería el primero en enterarme de ello, por lo cual desmiento que el presidente tenga previsto arribar a Santa Cruz previo a las elecciones parlamentarias” precisó.