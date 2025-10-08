Detuvieron a un hombre en barrio Pueyrredón

Un agente reconoció al sospechoso que estaba siendo buscado por una causa de hurto. Fue trasladado a la comisaría.

Este miércoles por la tarde, alrededor de las 14 horas, personal policial detuvo a un hombre sobre la avenida Chile al 1585, en el barrio Pueyrredón.

La intervención se originó cuando un agente, que prestaba servicio adicional en un comercio de la zona, identificó al sujeto como una persona con pedido de captura vigente por una causa vinculada a un hecho de hurto.

Tras corroborar la información en el sistema policial, se concretó la detención y el traslado del individuo. Luego de recibir la correspondiente atención médica, fue llevado a la comisaría de jurisdicción.

Según informaron fuentes oficiales, se dispuso su presentación ante la audiencia de control de detención, confirmada por la autoridad judicial competente.