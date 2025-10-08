Otra vez robaron en Rivera Service: hoy fue un celular

Alexia, dueña de un comercio ubicado en Italia 874, expresó su impotencia tras sufrir un nuevo robo en su local, apenas dos meses después de un asalto similar. El delincuente se hizo pasar por cliente y se llevó un celular.

El comercio Rivera Service, ubicado en Italia 874, en pleno centro de Comodoro, fue nuevamente blanco de un robo. Su dueña, Alexia, contó en redes sociales que un hombre ingresó al local haciéndose pasar por cliente y terminó robando un celular que se encontraba en exhibición.

“Nos robaron de nuevo en nuestro local. En agosto ya nos habían entrado y todavía estábamos tratando de reponer lo que nos llevaron. Es muy duro, uno se esfuerza tanto, sacrifica otras cosas para mejorar el lugar, y pasa esto otra vez”, relató con visible angustia.

Embed

Alexia explicó que junto a su pareja y su bebé sostienen el emprendimiento con mucho esfuerzo, y que recientemente habían sumado nuevos productos como maquillaje y accesorios. “Queremos crecer, pero cada vez cuesta más. No es que nos sobra la plata, cada peso lo invertimos en el negocio, y duele mucho cuando pasan estas cosas”, expresó.

La comerciante aseguró que cuenta con imágenes del ladrón y que realizó la denuncia correspondiente. “Tengo la grabación y una foto del hombre. Espero que se haga justicia. A quien se lo llevó, le pido que lo devuelva, porque a nosotros sí nos afecta”, concluyó.

imagen

Celular robado.