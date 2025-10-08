Alerta naranja: ráfagas de hasta 120 km/h

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por vientos fuertes para Comodoro Rivadavia y zonas aledañas, que regirá durante la jornada de este miércoles 8 de octubre.
Según el organismo, el área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 75 km/h, y ráfagas que podrán alcanzar los 120 km/h. Ante estas condiciones, se recomienda a la población asegurar objetos sueltos, evitar actividades al aire libre y circular con precaución, especialmente en rutas y zonas descampadas.
Durante el día, la temperatura oscilará entre 14°C y 21°C, sin probabilidades de precipitaciones. El viento soplará con mayor intensidad durante la mañana y la tarde, manteniendo ráfagas que superarán los 100 km/h.
Para el jueves, se prevé una disminución gradual en la intensidad del viento, con ráfagas que rondarán entre 70 y 80 km/h, temperaturas entre 10°C y 19°C y sin lluvias significativas.
El viernes continuará con condiciones más estables: viento moderado del oeste, con ráfagas de hasta 60 km/h, mínima de 7°C y máxima de 16°C.