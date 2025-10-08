Alerta naranja: ráfagas de hasta 120 km/h

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por vientos intensos del sector oeste que afectarán la ciudad y la región durante este miércoles. Se espera una mejora paulatina hacia el fin de semana, aunque continuarán las ráfagas moderadas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por vientos fuertes para Comodoro Rivadavia y zonas aledañas, que regirá durante la jornada de este miércoles 8 de octubre.

Según el organismo, el área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 75 km/h, y ráfagas que podrán alcanzar los 120 km/h. Ante estas condiciones, se recomienda a la población asegurar objetos sueltos, evitar actividades al aire libre y circular con precaución, especialmente en rutas y zonas descampadas.

Durante el día, la temperatura oscilará entre 14°C y 21°C, sin probabilidades de precipitaciones. El viento soplará con mayor intensidad durante la mañana y la tarde, manteniendo ráfagas que superarán los 100 km/h.

Para el jueves, se prevé una disminución gradual en la intensidad del viento, con ráfagas que rondarán entre 70 y 80 km/h, temperaturas entre 10°C y 19°C y sin lluvias significativas.

El viernes continuará con condiciones más estables: viento moderado del oeste, con ráfagas de hasta 60 km/h, mínima de 7°C y máxima de 16°C.