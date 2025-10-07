El SMN vuelve a emitir alertas por ráfagas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió nuevas alertas por fuertes vientos que afectarán a la región durante martes y miércoles. Se esperan ráfagas intensas, con un leve descenso hacia el jueves.

El viento vuelve a ser protagonista en Comodoro Rivadavia y la zona sur de Chubut. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para este martes 7 de octubre, ante la posibilidad de ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora durante la tarde y noche. La temperatura oscilará entre los 10 y 21 grados.

Para mañana miércoles, la alerta subirá a nivel naranja, con pronóstico de vientos intensos que podrían alcanzar los 120 km/h, lo que podría generar reducción de visibilidad, caída de objetos y dificultades para la circulación. La temperatura mínima será de 13 grados y la máxima de 22.

Finalmente, el jueves se espera una disminución progresiva del temporal, con ráfagas que rondarían los 60 km/h. Las temperaturas se mantendrán entre 10 y 19 grados.