Alerta vial por baja visibilidad en rutas de Chubut

La Dirección Nacional de Vialidad advirtió sobre condiciones adversas en distintos tramos de rutas nacionales de Chubut debido a intensas ráfagas y polvo en suspensión.

La Dirección Nacional de Vialidad emitió este miércoles una alerta para los conductores que circulan por rutas de la provincia de Chubut ante la presencia de fuertes vientos y baja visibilidad ocasionada por polvo en suspensión.

Las condiciones más complicadas se registran en la Ruta Nacional 3, en los tramos comprendidos entre Comodoro Rivadavia y Ramón Santos, así como entre Comodoro y Garayalde. También se ve afectada la Ruta Nacional 26, que conecta Comodoro Rivadavia con Sarmiento y el empalme con la Ruta 40.

A esto se suman sectores de la propia Ruta 40, desde el límite con Santa Cruz hasta Río Mayo, y desde allí hacia Gobernador Costa, Tecka y Esquel. Además, en la Ruta Nacional 25 hay baja visibilidad entre Tecka, Paso de Indios, Los Altares y Las Plumas.

Ante este panorama, Vialidad recomienda a los usuarios extremar las medidas de precaución, reducir la velocidad, respetar las indicaciones de seguridad y mantenerse informados a través de los canales oficiales. También se sugiere evitar traslados innecesarios mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas.