“Es asqueroso”, sostuvo Zelda Williams, quien se quejó en una carta que publicó en su Instagram.

La hija de Robin Williams rogó que no le manden más videos del actor hechos con IA

A través de las redes sociales, la directora Zelda Williams, hija del recordado Robin Williams, les hizo un ruego a los fanáticos de su padre: les pidió que no le mandaran más videos del actor hechos con inteligencia artificial.

El pedido llega en la misma semana en que Hollywood repudió la creación de Tilly Norwood, una actriz diseñada con IA y que en los próximos meses podría tener una agencia que la represente.

En varias historias de Instagram, la realizadora de Lisa Frankenstein pidió por favor que dejaran de mandarle material realizado digitalmente con la figura de su padre, que murió en 2014 a los 63 años.

“Por favor, dejen de enviarme videos de papá hechos con IA. Dejen de creer que quiero verlos o que lo entenderé, no los quiero ni los entenderé”, lanzó en el largo texto que escribió.

La directora se enojó porque supone que el objetivo de algunas personas que lo hacen es lastimarla. “Si solo intentan trollearme, vi cosas mucho peores, así que me limitaré a seguir adelante. Pero, por favor, si tienen un poco de decencia, dejen de hacerle esto a él y a mí; incluso a todos y punto. Es una tontería, es una pérdida de tiempo y energía, y créeme, NO es lo que él querría”, remarcó.

Ofuscada por el presente de las redes sociales en donde explotaron de manera cada vez más masiva esta clase de videos, Zelda Williams expuso toda su bronca.

“Ver cómo el legado de personas reales se condensa en ‘esto se parece y suena vagamente a ellos, así que basta’, solo para que otros puedan producir una horrible porquería de TikTok, manipulándolos, es desesperante”, arremetió.

En el final de su texto, la directora fue terminante con quienes le mandan este tipo de imágenes. “No están haciendo arte, están creando panchos asquerosos y ultraprocesados con la vida de seres humanos, con la historia del arte y la música, y luego se los meten a la fuerza a alguien con la esperanza de que te den un pequeño visto bueno y guste. Asqueroso”, cerró.

Los videos a los que se refiere Zelda Williams explotaron la última semana tras el lanzamiento de una nueva aplicación de OpenAI llamada Sora 2 que es más evolucionada que la primera versión.

De acuerdo a lo que informó The Hollywood Reporter, ejecutivos de grandes estudios y directores de agencias de talentos expresaron su preocupación por esta herramienta y el uso de la propiedad intelectual al producir imágenes con ella.