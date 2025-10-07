Robertito Funes Ugarte apuntó contra Malena Pichot

El periodista de LN+ no le tuvo piedad a la actriz y se refirió a sus dichos cuando fue agredido.

Robertito Funes Ugarte se hartó de Malena Pichot tras burlarse y justificar la agresión que sufrió el periodista en el Congreso por la marcha del triple crimen en Florencio Varela, y salió a responderle.

Al aire de Furia Bebé (Futurock FM, lunes a viernes a las 16:00), Malena habló con su compañera Vanesa Strauch sobre la movilización y expresó: "Hay división de aguas. Yo estoy a favor... De que lo empujen eh. No te digo que le peguen. No, que le peguen, no. De que simplemente lo vayan arriando hacia fuera de la marcha a una persona que no quiere nada de lo que se está pidiendo ahí".

"Después, claro, se agarran de eso y dicen que las feministas somos agresivas... No somos un caramelito de dulce de leche que te comés en un momento. Somos un buen caramelo media hora. Somos una cosa fea", agregó irónica.

Posteriormente, en pleno vivo de Miralo Bien por LN+, el conductor no se quedó callado y lanzó: "Una seudo-periodista, conductora, actriz... que hace las cosas muy bien como actriz y que le da trabajo a muchas actrices, se mofó de mí con otras compañeras en esa radio que no se sabe quién las paga, justificó que me hubiesen rajado y echado".

"Para vos... Lo que dijiste está fuera de lugar como todas las cosas que hacés, salvo las series que armas y el trabajo que le das a las conductoras/periodistas o actrices de la televisión", señaló.

"Me da un poco de pudor que vos, Malena Pichot... que vos justifiques la violencia, te describe de la cabeza a los pies. Dicen que las feministas son caramelitos media hora", afirmó.

"Una cosa es tener temperamento y otra cosa es ser violenta como esta mujer que es violenta y se manejó así, pero Malena Pichot junto con otra compañera se morían de risa", agregó.

Finalmente, Robertito Funes Ugarte hizo referencia a una de las frases de Malena Pichot ('Aparte quién te dice Robertito que las feministas somos tranquilitas'), y concluyó: "Vos Malena que te crees tan viva y tan canchera, si justificas esto, no podés agarrarte de un hecho de violencia para abanderarte".

Qué le pasó a Robertito Funes Ugarte

El sábado 27 de septiembre, se convocó a una marcha en el Congreso como pedido de Justicia y por la inseguridad por las tres chicas que fueron encontradas muertas. Cuando todo parecía marchar sin inconvenientes, el periodista LN+ fue apartado del lugar a los gritos y una de las personas lanzó: "Nos dan vergüenza los gays".

En un video en su cuenta de Instagram, el periodista se expresó para generar tranquilidad: "Les quiero contar que estoy bien. Lamento lo que pasó recién. Un grupo de mujeres feministas y fotógrafos que no sé de dónde venían me empezaron a agredir, a insultar, después de que Antonio, el abuelo de Brenda, habló muy amorosamente conmigo y dio una conferencia con los otros medios".

"De repente empecé a ver mujeres encapuchadas, sobre todos mujeres insultándome, periodistas o fotoperiodistas que no sé de qué lado eran, y una mujer de la comunidad LGTB que me empujó y me arañó", detalló.

"Lamentable que esto suceda en un momento tan difícil donde no hay que perder el foco, donde tres mujeres fueron asesinadas. Vinimos a cubrir la marcha para LN+, y otra vez la violencia se infiltró. Los violentos, los de siempre, que nunca faltan, que empezó pacífica y terminó con este enfrentamiento innecesario", concluyó.

Además, el fotógrafo Pablo Cuarterolo de Perfil, logró capturar el momento en el que el notero se retira de la marcha tras ser echado por varias personas que se encontraban encapuchadas y con sus caras tapadas -como lo mencionó Robertito- para que no puedan ser identificadas.

Cabe destacar que, en el último tiempo, Robertito Funes Ugarte también tuvo un conflicto en la vía pública luego de que le gritaran en la calle, de tal manera que él decidió bajarse de su vehículo para encarar al grupo.