Condenaron a los tres hombres que asaltaron a adolescentes

Habían perpetrado el robo en una parada de colectivos, amenazando a sus víctimas con un cuchillo. Fueron hallados culpables por un jurado popular y el 16 de octubre se debatirá la pena que deberán cumplir.

Durante la tarde de este jueves en Comodoro Rivadavia, el jurado popular convocado para el juicio dio a conocer su veredicto, declarando a Joel Erick Vidal, Nicolás Borchuk y Ramiro Romero culpables del delito imputado. A Vidal por robo agravado con arma y en poblado, en tanto que a Borchuk y Romero por robo agravado en poblado y banda.

El 16 de octubre se realizará la audiencia de cesura o imposición de pena.

El delito juzgado se produjo el 28 de marzo de 2024, cuando alrededor de las 20:40, Nicolás Alexis Borchuk, Ramiro Antonio Romero y Joel Erick Vidal, interceptaron, en la parada de colectivos ubicada en la avenida Roca y calle Gustavo Bahamonde, del barrio San Cayetano a tres menores de edad.

Según la imputación de la Fiscalía, Vida los amenazó con un arma blanca tipo cuchillo. Así sustrajeron una tarjeta SUBE, y un teléfono celular marca Motorola, modelo E6i, color gris metalizado, con funda de plástico de color negro.

Las propias víctimas, en compañía del padre de uno de ellos, salieron en búsqueda de los ladrones, logrando interceptar y retener a Borchuk. En tanto que Romero fue detenido por personal policial de la división motos en la avenida Roca y Lisandro de la Torre. En cambio, Vidal logró darse a la fuga. Personal policial, alertado del delito por las propias víctimas, se hicieron presentes en el lugar y procedieron a la aprehensión de Borchuk y Romero.

Presidió el debate ante un jurado popular como jueza técnica Daniela Arcuri; el Ministerio Público Fiscal fue representado por Julio Puentes, fiscal general, acompañado por Franco Tavano, funcionario de fiscalía; la defensa de Borchuk por Alejandro Fuentes, abogado particular; la de Vidal fue ejercida por Vanesa Vera en tanto que la de Romero por Gustavo Oyarzun, defensores públicos.