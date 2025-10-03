Admitió haber amenazado con un arma a un sereno

El imputado aceptó su responsabilidad a cambio de una suspensión de juicio a prueba por la que deberá cumplir una serie de reglas de conducta.

La Fiscalía de Sarmiento acompañó la propuesta de aplicación del beneficio de suspensión de juicio a prueba, formulada por la abogada defensora de Carlos Ariel Chávez (27), imputado como autor del delito de lesiones leves en concurso real con amenazas agravadas por el empleo de un arma y daño. El caso que investigó la fiscalía ocurrió en agosto de 2024, cuando según la imputación Chávez fue denunciado por haber agredido y amenazado al sereno del camping del Sindicato de Gas y Petróleo de Chubut (antiguo camping “La Isla”). También resultó procesado por los delitos de daño y lesiones leves.

En este marco, la procuradora Marisol Sandoval y la funcionaria de fiscalía Tamara Bernardi, expresaron su acuerdo respecto de suspender el trámite de la causa por un período de prueba.

En ese sentido, establecieron un plazo de 18 meses. Durante ese lapso, Carlos Chávez, no deberá cometer nuevos delitos. También está obligado a presentarse cada cuatro meses en el Cuerpo de Delegados de control, fijar domicilio y cumplir una orden de prohibición de acercamiento y contacto con la víctima.

Asimismo, estuvieron de acuerdo con la reparación económica de 300 mil pesos, en beneficio del Hogar de Ancianos “Marí-Marí Peñí”.

Así las cosas, el juez penal Ariel Quiroga, hizo lugar a la propuesta y dictó la resolución judicial.

EL CASO

Según la acusación presentada por la fiscalía, el 23 de agosto de 2024, a las 18:10, desde la garita de ingreso, el sereno del camping observó que se acercaba una camioneta con tres ocupantes.

El conductor del vehículo era Carlos Chávez, quien durante esa jornada ya había concurrido al espacio recreativo en compañía de unos amigos. Fue en ese contexto, que la víctima le solicitó a Chávez que se retirara del lugar. Le informó que los responsables del sitio, dispusieron una medida de prohibir el ingreso del imputado por haber provocado inconvenientes.

En este contexto, Chávez descendió de la camioneta e ingresó bruscamente a la portería. Luego comenzó a gritar y le expresó a la víctima: “vos me faltaste el respeto, ¿quién sos vos? Yo te voy a enseñar hijo de puta ¿querés que te cague un tiro?”.

Después, el imputado sacó un arma de fuego de entre sus ropas y apuntó contra el cuerpo del denunciante. También comenzó a romper diversos elementos que se encontraban en la oficina del cuidador.

Unos minutos más tarde, Chávez cargó el arma y dijo: “Te voy a cagar un tiro hijo de puta”. En ese momento, ingresó un amigo del imputado y lo sacó del lugar. Pero Chávez forcejeó y volvió a ingresar a la garita del cuidador. Allí, utilizó el arma de fuego para golpear el rostro de la víctima, provocándole lesiones en la cabeza.

Finalmente, el amigo del agresor, logró retirarlo del lugar. En tanto, Chávez, profirió más amenazas gritando: “hijo de puta, te voy a cagar un tiro”