Luque desarrolló actividades de campaña en Río Senguer

El candidato a diputado nacional por el frente Unidos Podemos, Juan Pablo Luque, visitó Río Senguer junto a su compañero de lista, Juan Manuel Peralta, en el marco de una campaña “cara a cara, pueblo por pueblo”, como definieron ambos referentes.

Juan Pablo Luque fue recibido por vecinos y militantes, y compartió una actividad junto al exintendente Miguel “Colo” López, con quien mantiene un vínculo político desde los inicios de su carrera. “Es una alegría enorme volver a Río Senguer, uno de los lugares más hermosos de nuestra provincia. Cada visita es una oportunidad para escuchar a los vecinos y poner el cuerpo en un momento tan difícil para nuestro país”, expresó.

Durante su recorrido, Luque criticó duramente la gestión del gobierno nacional y del gobierno provincial, a quienes acusó de ser “socios políticos que piensan igual, aunque hoy quieran despegarse”. “En Chubut ya se perdieron más de 11.000 puestos de trabajo en el sector privado. Somos la provincia que más empleo perdió. Y en cada lugar nos dicen lo mismo: los chicos no ven futuro, no creen que estudiar sirva, no hay oportunidades”, advirtió.

En ese marco, convocó a “hacer autocrítica, reconocer errores, pero sobre todo a organizarse y votar para frenar el ajuste y la deshumanización que está imponiendo este gobierno cruel”. Y agregó: “El Congreso debe ser el lugar donde pongamos un límite y defendamos los derechos que nos costó tanto conquistar”.

Por su parte, Juan Manuel Peralta destacó la necesidad de militar la única alternativa desde el peronismo: “Tenemos una fórmula que combina preparación, trayectoria y sensibilidad. Juan Pablo es una voz que ya defiende a nuestra provincia, y desde el Congreso lo va a hacer con más fuerza. Esta es una propuesta con esperanza, con futuro, frente a un modelo que solo trajo ajuste y dolor.”

Peralta también hizo un llamado a acercarse a los vecinos que están decepcionados con el rumbo actual: “Tenemos que hablar con quienes votaron otra cosa hace dos años y hoy se sienten estafados. El peronismo tiene que estar ahí, con humildad pero con convicción.”

