Dos mujeres fueron hospitalizadas tras un vuelco en la avenida Polonia

La conductora de un Ford Focus perdió el control de su vehículo. Tanto ella como su acompañante fueron trasladadas al Hospital Regional.

Alrededor de las 11 de este sábado, personal policial de la Comisaría Sexta intervino en un siniestro vial ocurrido en la avenida Polonia, casi esquina con la calle Concejal Herrera, en la zona sur de Comodoro Rivadavia.

Según el informe oficial, un automóvil Ford Focus en el que circulaban dos mujeres despistó y posteriormente volcó.

Un móvil policial de la Comisaría Séptima llegó al lugar rápidamente para asistir a las víctimas. Se solicitó intervención médica y se hizo presente una ambulancia del centro de salud del barrio 30 de Octubre. El personal sanitario trasladó a ambas mujeres al Hospital Regional ya que acusaban dolores. En el lugar también trabajó una unidad de Bomberos Voluntarios.