Tres detenidos tras intentar robar una vivienda en el Moure

El hecho ocurrió este sábado al mediodía; la mujer fue detenida por agredir a una policía durante el operativo.

Este sábado, alrededor de las 12:20, personal de la Seccional Quinta intervino en un presunto intento de robo en una vivienda situada sobre calle Código 966, en la extensión del barrio Moure.

Según informaron fuentes policiales, un llamado telefónico alertó sobre la presencia de dos personas que habrían ingresado a un domicilio. Al llegar al lugar, los efectivos se entrevistaron con la propietaria, quien señaló que los sospechosos habían huido a pie en dirección al barrio Moure, aportando características físicas y de vestimenta.

Tras un rastrillaje por la zona, los uniformados lograron ubicar y aprehender a dos hombres que coincidían con la descripción brindada. En el momento del procedimiento, una mujer se presentó en el lugar y comenzó a increpar al personal policial. Sin motivo aparente, se abalanzó sobre una agente y la tomó del cabello desde atrás, por lo que también fue reducida y trasladada a la dependencia policial.

En la vivienda damnificada se constataron daños en la puerta principal, la reja y las cerraduras, además de varios elementos que se encontraban listos para ser sustraídos.

Los aprehendidos fueron identificados como A.T. (21 años), G.J.J. (25 años) y V.Y.C. (21 años), quienes quedaron a disposición de la Justicia.