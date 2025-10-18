Una mujer lesionada al sufrir una caída dentro de un colectivo

La unidad de transporte público transitaba por el barrio San Martín. La pasajera sufrió una caída al desestabilizarse cuando el colectivo de la empresa Patagonia Argentina cruzó sobre un lomo de burro. La joven fue trasladada al Hospital Regional con una presunta luxación de rodillas.

Una mujer de 21 años resultó lesionada este sábado al sufrir una caída dentro de un colectivo de la Línea 1 de la empresa Patagonia Argentina. El accidente ocurrió alrededor de las 11:30 en el cruce de Huergo y Los Perales, en el barrio San Martín.

Personal policial de la Comisaría Séptima se dirigió al lugar, donde el colectivo se encontraba detenido. El chofer de la unidad relató a los efectivos que la joven se había puesto de pie para descender cuando el vehículo, al sobrepasar un lomo de burro, provocó la desestabilización y caída de la pasajera.

La mujer lesionada confirmó los dichos del chofer y manifestó sentir fuertes dolores en ambos tobillos, lo que le impedía caminar. Ante la situación, se solicitó la asistencia de personal de salud.

Un equipo de emergencia del Centro de Salud del barrio 30 de Octubre examinó a la joven. El médico a cargó determinó su traslado al Hospital Regional para realizar estudios más exhaustivos, ya que presumía que la víctima presentaba una luxación de rodillas.