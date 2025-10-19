Arrojaron un artefacto incendiario contra un bar

Las llamas afectaron la puerta del local ubicado en el barrio Las Flores.

Durante la madrugada del sábado, un incendio intencional dañó la puerta de ingreso de un bar situado en avenida Rivadavia al 2500, en el barrio Las Flores.

El incidente ocurrió cerca de las 4:05 cuando desde el Centro de Monitoreo se alertó de la situación a la Seccional Cuarta de Policía.

Los efectivos policiales constataron que el bar estaba cerrado y que se estaba quemando la puerta del local.

Dos dotaciones de Bomberos Voluntarios trabajaron para sofocar el fuego y lograron controlar la situación sin que se reportaran personas heridas.

Fuentes policiales indicaron que solo la puerta del establecimiento sufrió daños. En la inspección realizada se encontraron restos de un líquido combustible y fragmentos de botellas de vidrio, elementos que apuntan a que el incendio fue provocado intencionalmente.

La propietaria del bar, identificada como Y.P., manifestó que no tiene sospechas sobre quién podría ser el responsable del ataque.