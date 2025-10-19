Paro en las universidades por la Ley de Financiamiento

En reclamo de la aplicación plena y efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario, habrá un paro de 48 horas este martes y miércoles en todas las casas de altos estudios del país.

El Plenario de Secretarías Generales de la Confederación Nacional de Docentes Universitarios Línea Historia (CONADUH) resolvió en su último plenario convocar a paro de 48 horas para el martes 21 y el miércoles 22 de octubre.

La medida se adoptará para que el presidente Javier Milei aplique de manera plena y efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada y confirmada por el Congreso Nacional que dio de baja el veto presidencial.

Durante 2025, el Congreso Nacional trató el proyecto de Ley de Financiamiento Universitario, que fue aprobado en ambas cámaras hace varios meses, quedando sancionada la ley. Sin embargo, el presidente Milei la vetó. Luego, ambas cámaras rechazaron el veto con una mayoría superior a dos tercios, por lo que la ley quedó confirmada.

"Esto fue un gran triunfo de la docencia, el sector nodocente y el estudiantado, un logro de toda la comunidad universitaria y el pueblo argentino, que representó un rotundo golpe a los planes ajustadores del gobierno. Entre otros temas como presupuesto de funcionamiento y becas, la ley incluye la actualización salarial mediante paritarias o en su defecto, ante la falta de acuerdo, con una actualización no inferior a la inflación del período. La ley incluyó el origen de los fondos necesarios para su implementación.

Ahora resta su aplicación plena y efectiva", señala un comunicado de la CONADUH.

Este lunes 29 de octubre, vence el plazo para la promulgación. "De no ser promulgada por Milei, la ley quedará promulgada de hecho, más allá de esto, el presidente anunció su negativa a aplicarla, violando toda norma básica de la democracia y de la separación de poderes del Estado", contextualiza CONADUH.

"La docencia universitaria continúa en lucha, reclamando la convocatoria a paritarias y la inmediata implementación de la mencionada ley, en un marco de deterioro salario enorme", concluye el comunicado.