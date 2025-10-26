En el gimnasio del Abásolo ganó Unidos Podemos

Luque le sacó más de 300 votos a Maira Frías. Tercera quedó Ana Romero, quien se quedaría afuera del Congreso.

Escrutadas 8 mesas del gimnasio municipal 3 del barrio Máximo Abásolo (de la 1434 a 1441), el candidato de Unidos Podemos, Juan Pablo Luque, surge como ganador con 779 votos.

Segunda se ubica Maira Frías, de La Libertad Avanza, el partido del Presidente que otra vez rompería los pronósticos al hacer una elección mejor que lo esperada, ya que en el total aparecería en segundo lugar, con lo que sumaría otro diputado nacional en el Congreso. Esto se deduce de los números que van llegando desde toda la provincia al centro de cómputos.

La gran sorpresa de esta elección parece que será la pobre elección de Ana Clara Romero, quien por ejemplo en las 8 mesas citadas se ubica tercera, con 328 votos.

Cuarto queda Alfredo Béliz, con 181 votos, mientras los nulos son 106 y en blanco hay 41.