Destrozos y sectores sin energía eléctrica

Se han viralizado en las últimas horas las consecuencias del nuevo temporal de viento que castiga a Comodoro y Rada Tilly. En este sentido, la destrucción de Akar Automotores, en la avenida Yrigoyen es una muestra paradigmática.

Mientras tanto, la SCPL informó que trabaja para restablecer el servicio eléctrico en las zonas afectadas por la emergencia climática. Pidió a los usuarios que no hagan reclamos hasta que se normalice la situación.

En tal sentido, actualizó la información para sus asociados del Servicio Eléctrico de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly sobre los barrios que –al menos hasta las 13- se encuentran sin energía debido a la emergencia climática que azota a la región.

Según el comunicado de la cooperativa, los barrios afectados por el corte de luz son: Loteo Colla, Loteo Feijoo, Loteo Gómez, Bella Vista Sur, Fracción 14 y 15, Abel Amaya, Juan XXIII, Los Bretes, Extensión del Máximo Abásolo, Los Tres Pinos, Km. 12, Km. 14, Km. 17, Km. 20, Comipa, Caleta Córdova, Standard Centro, Sur y Norte y parte sur de Rada Tilly.

La SCPL indicó que no hay horario de normalización del servicio y que sus cuadrillas están trabajando para reponer el suministro en los diferentes barrios a medida que van recorriendo las líneas.

Asimismo, la cooperativa pidió a la comunidad que no cargue el reclamo hasta que se restablezca el servicio en la zona y corrobore que no tiene suministro en su domicilio particular. En el caso de que el servicio de energía regrese al barrio y su domicilio continúe sin suministro, ahí sí deberá dejar su reclamo asentado a través del asistente virtual LARA vía WhastApp 2975260760.

Finalmente, la SCPL solicitó ser solidarios entre todos para dar prioridad a quien más lo necesita y recordó que se puede consultar el estado del servicio eléctrico en su página web www.scpl.coop.