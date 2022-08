Dragon ball super: Superheroe

C+/ CINE EN COMODORO

El Ejército de la Red Ribbon, la malvada organización que fue destruida por Goku en el pasado, ha sido reformada por un grupo de personas que han creado nuevos y más poderosos Androides llamados Gamma 1 y Gamma 2, los cuales están programados para buscar venganza contra este guerrero Saiyajin. Por otro lado, Piccolo se da cuenta de la inquietante actividad y se cuela en la base del Ejército de la Red Ribbon, donde descubre un inimaginable “arma definitiva del mal”, mientras que Gohan se ve obligado a ir a luchar debido a que su hija Pan ha sido secuestrada por esta malvada organización.

El fenómeno “Dragon Ball” comenzó en 1984 cuando el conocido manga de Toriyama fue lanzado en “Weekly Shonen Jump” de Shueisha, convirtiéndose en uno de los títulos más exitosos durante sus diez años y medio de publicación. Y la popularidad del manga ha seguido creciendo con un récord sorprendente de 260 millones de copias vendidas en todo el mundo. La saga se ha expandido más allá del manga para incluir series animadas para la televisión, películas, juegos y merchandising. Treinta y ocho años después de su lanzamiento, “Dragon Ball” sigue evolucionando y alcanzará nuevas cotas comenzando con esta nueva película.

“Dragon Ball Super: Superhéroe” llega luego de “Dragon Ball Super: Broly” (2018), “Dragon Ball: La Resurrección de Freezer” (2015), “Dragon Ball: La Batalla de los Dioses” (2013) y “Dragon Ball: El Camino Hacia el Poder” (1996), largo que siguió a los tres primeros de “Dragon Ball” y a los trece de “Dragon Ball Z”. En ocasión de la realización de “La Batalla de los Dioses”, Akira Toriyama declaró: “En realidad, ésta ha sido la primera vez que he estado profundamente involucrado en la producción de animación desde la escritura del guión. Debido al tiempo que ha pasado, se me han olvidado algunas cosas; pero, como se esperaría del autor original, he sido capaz de retomar el ritmo. Esta película tendrá la atmósfera original, añadiendo un poco de sabor moderno; así que pienso que será una fuente maravillosa de entretenimiento, como en los viejos tiempos”.

“Dragon Ball Super: Superhéroe” es la cuarta película de animación en la que Toriyama ha participado seriamente. “Antes, cuando estaba haciendo el cómic en serialización, estaba tan ocupado que estaba completamente en manos de la versión animada”, declaró una vez. “Pero tal vez porque ahora tenía más tiempo libre. Antes de darme cuenta, me conecté al rudo mundo de la animación, aunque todo lo que hice fue idear la historia, el diálogo y los diseños. Quienes realmente lo tuvieron difícil fueron todos los miembros del personal encargados de convertirla en una sola película. Es gracias a ellos que la misma es un éxito”.

CINE COLISEO (18 al 17 de agosto):

17:30 Hs. Dragon Ball Super: Superheroe (2D Dobl.)

20:00 Hs. Dragon Ball Super: Superheroe (2D Dobl.)

22:30 Hs. Dragon Ball Super: Superheroe (2D Subt.)

Género: Animación, fantasía, aventura

Origen: Japón

Título original: Doragon Bru Sp Sphr

Año: 2022

Duración: 1 hora, 40 Min.

Formato: 2D

Calificación: Apta para mayores de 13 años

Ficha Técnica:

Director: Tetsuro Kodama

Guión: Akira Toriyama

Productor: Norihiro Hayashida

Música: Naoki Sat

Voces originales:

Masako Nozawa (Son Goku, Son Gohan y Son Goten), Toshio Furukawa (Piccolo), Aya Hisakawa (Bulma), Ryo Horikawa (Vegeta), Mayumi Tanaka (Krillin), Takeshi Kusao (Trunks), Yuko Minaguchi (Videl), Yuko Minaguchi (Pan), Miyu Irino (Dr. Hedo), Hiroshi Kamiya (Gamma 1), Mamoru Miyano (Gamma 2), Volcano Ota (Magenta), Ryota Takeuchi (Carmine)