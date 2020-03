El futsal promocional continuará esta tarde con toda su definición

Esta tarde desde las 15 se desarrollará en el gimnasio municipal 2 “Valentín Gonzalo” del barrio Pueyrredón partidos correspondientes a los cruces eliminatorios y semifinales –ida y revancha- del torneo Clausura 2019 que organiza la Asociación Promocional de Fútbol de Salón de Comodoro Rivadavia.

En ese contexto, dentro de la programación se destacan los dos encuentros de “semis” desquites de la denominación C-11de la clase 2009. Por un lado jugarán Chacarita con La Super Económica y luego Huracán se las verá con Asturiano.

Por las semifinales de ida, mientras tanto, se enfrentarán en la C-07, Chacarita y Lanús Infantil, mientras que el otro duelo lo sostendrán Asturiano con La Super Económica ‘A’.

Además, por los primeros cruces eliminatorios, Lanús Infantil jugará con Veinte-10 (C-09-2011), Chacarita Blanco-Nueva Generación (C-09, 2010) y Titanes FC-Veinte-10 (C-09, 2010).

La actividad continuará mañana, también en el mismo escenario de juego, dando comienzo la acción a partir de las 16. Se estarán jugando partidos de los segundos cruces eliminatorios, un encuentro por el tercer puesto, dos semifinales revancha y una final de ida.

PROGRAMA

Hoy en el gimnasio municipal 2

15:00 Lanús Infantil vs Veinte-10; C-09; 2011, 1°cruce eliminatorio.

15:50 Chacarita Blanco vs Nueva Generación; C-09; 2010, 1° cruce eliminatorio.

16:40 Titanes FC vs Veinte-10; C-09; 2010, 1° cruce eliminatorio.

17:30 Chacarita vs Lanús Infantil; C-07; 2012, semifinal ida.

18:10 Asturiano vs La Super Económica ‘A’; C-07; 2012, semifinal ida.

18:50 Chacarita vs La Super Económica; C-11; 2009, semifinal revancha.

19:50 Huracán vs Asturiano; C-11; 2009, semifinal revancha.

Mañana en el gimnasio municipal 2

16:00 Titanes FC/Veinte-10 vs Casino Club; C-09; 2010, 2° cruce eliminatorio.

16:50 Chacarita Rojo vs Chacarita Blanco/Nueva Generación; C-09; 2010, 2° cruce eliminatorio.

17:40 Huracán/Asturiano vs Chacarita/La Super Económica; C-11; 2009, 3° puesto.

18:30 Lanús Infantil vs Chacarita; C-07; 2012, semifinal revancha.

19:20 La Super Económica ‘A’ vs Asturiano; C-07; 2012, semifinal revancha.

20:10 Huracán/Asturiano vs Chacarita/La Super Económica; C-11, 2009, final ida.