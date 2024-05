El negocio de la sal vs cambiar las condiciones metabólicas

Ojo con la sal! Fíjate que te hace subir la presión! Compra reducida en sodio o del Himalaya (dato incomprobable para el consumidor, como consumir grasa de tiburón).

Todos discursos establecidos como verdades absolutas y promocionadas por personajes (gurúes, doctores, influencers o póngale el título que usted quiera) repiten una y otra vez el mismo relato, como los periodistas que copian y pegan textos. Y lo venden como primicia o “exclusiva”.

Como sea, el médico Mario Sosa sale al cruce de estos mitos referidos a la sal y expresa “la sal, muchos años llevamos años escuchando que la sal es mala para la salud. Pero te tengo que decir algo. Hay un negocio detrás de esto que son las sales en bajo sodio. Incluso hay una sal de un famoso doctor nutricionista que vende y hace negocio con esto. Vendiendo su sal baja en sodio”, comenta.

¿Qué alternativas tenemos?, el galeno responde “Para bajar la presión arterial tenés que mejorar condiciones metabólicas. No bajar la sal. Tenés que hacer más ejercicio, exponerte más al sol, sin miedo (que lo vamos a hablar en otro momento). Reducir la sal: empeora la diabetes. Reducir la sal al extremo: empeora la osteoporosis. El consejo de hoy: no bajes a cero el consumo de sal. No exageres comiendo embutidos porque ya tienen una carga importante de sal. Al igual que las papitas fritas. No es ese el camino. Si querés una vida sana tenés que eliminar esto. El salero en la mesa tiene que estar. Tampoco exageres en las comidas. No elimines el consumo de sal”, concluyó Sosa en sus redes sociales. Para más información, consultas y debates @mariosadeulo en Instagram o Mario Sosa en facebook.