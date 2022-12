La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, habló esta mañana sobre la expectativa de Alberto Fernández en torno a la final del Mundial de Qatar 2022, y dejó la puerta abierta a una eventual participación del Jefe de Estado en el encuentro Argentina-Francia. 'No hay ninguna decisión tomada', afirmó.

¿El Presidente viaja a Qatar?: "No hay decisión tomada"

"Fútbol y política no se mezclan. No nos interesa mezclar, tiene que disfrutarlo la ciudadanía. El Presidente tiene buena relación con (su par francés Emmanuel) Macron y han intercambiando chats previamente, pero no hay ninguna decisión tomada", comentó la vocera durante una rueda de prensa en la Casa Rosada.

Pese a las dudas en torno a la presencia del mandatario en tan determinante partido, desde el Gobierno se mostraron enfáticos al resaltar que todo el Gabinete se encuentra «pendiente» de lo que pueda suceder el domingo.

Hasta hace algunas horas atrás fuentes oficiales aseguraban que la idea de un viaje «nunca estuvo en análisis». Es que los asesores presidenciales consideraban que no era el mejor momento político y social para plantear una actividad como esta.

Es de destacar que ante la trascendencia de este evento, la FIFA suele invitar a los presidentes de los países que se disputan el título del mejor del mundo.

En contrapartida, el presidente francés, Emmanuel Macron, ya confirmó su asistencia en la final que se disputará en el país de Medio Oriente. De hecho, ayer se sumó a los festejos del seleccionado de su país tras la clasificación a la final.

“Me siento muy orgulloso de mi país. Estoy muy feliz. Quiero que los franceses disfruten esta felicidad”, señaló Macron luego de saludar a los jugadores en el vestuario.