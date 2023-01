El "rugbier N°11″ defendió a los acusados: "son buenos chicos"

Luego de que finalizara de declarar T.I.C, el “rugbier número 11″ que nunca fue imputado, el juicio pasó a un cuarto intermedio. Allí, Fernando Burlando informó que no utilizarán a Alejo Milanesi como testigo, misma decisión que tomó Particular Damnificado. El joven de Zárate estaba en una situación similar a la de Guarino: fue imputado tres años atrás por el crimen, pero luego sobreseído.

T.I.C. es el joven de Zárate señalado como el “rugbier número 11″, menor de edad al momento del hecho, que acompañó a los acusados al momento del crimen pero que nunca fue imputado en el expediente por falta de pruebas.

Dijo que conocía a todos los imputados, que con Luciano Pertossi fue compañero de colegio y que con el resto eran “conocidos de la vida”.

Fernando Burlando tomó la palabra. Le consultó sobre su estadía en Villa Gesell. T.I.C. dijo que llegó 17 de enero con su mamá y su pareja a un hotel.

-¿Qué ocurrió el 18 de enero de 2020?

Durante el día estuve con mi mamá y su pareja y a la noche para no quedarme ahí aburrido charlé con Luciano, yo sabía que estaban ahí y que organizaban para salir al boliche. Los veo pasando la medianoche. Nos juntamos. Estábamos yendo a una casa donde se hizo una previa con otra gente de Zárate. Estuvimos ahí varias horas y ahí cercana a las 3.30/4 fuimos a Le Brique. Allí teníamos una entrada anticipada, había gente esperando para entrar. Entramos, tocaba un artista ese día y había muchísima gente. El lugar estaba repleto de gente. Recorrimos un rato el boliche, habremos ido a comprar algún que otro trago y en un momento de tanta gente que había nos dividimos. Yo me quedé con Luciano y Alejo Milanesi, con ellos dos estuve el mayor tiempo en el boliche. En un momento Luciano tiene una discusión con una persona, a los empujones se agarran, se caen al piso, quedan ahí como agarrados. A todo esto yo mirándolos. Alejo también. Se hizo una ronda y vienen los de seguridad, los separan y los sacan: a Luciano y a esta persona.

Yo trato de salir atrás de Luciano y Alejo también, pero al haber tanta gente no pude salir cerca de él. Salimos tranquilos y cuando salgo yo estaba ahí en la vereda del boliche, a la izquierda hay un bar que estaba cerrado, y cuando giro vuelvo a ver a Luciano agarrándose con esta persona que había tenido el conflicto adentro. Luego, asociándome a un video que vi, creo que interviene la policía como que lo separan y lo alejan de Luciano y Alejo lo va a acompañar a Luciano.

A Luciano y a Alejo los pierdo de vista. Se me da por cruzar a la vereda de enfrente a ver si veía alguno de ellos o encontraba a los otros. Fue muy rápido, después de que cruzo, miro a la derecha y se había iniciado una pelea. Ahí reconozco a alguno de los chicos.

-En el episodio del local bailable, ¿dónde estaba el resto del grupo?

No tengo idea.

-¿Podés contar del incidente afuera?

Me acerco y me muevo en forma de medialuna en la zona de la pelea, me quedé parado mirando para todos lados, se escuchaban gritos. Recuerdo tener cerca a Máximo Thomsen y a Ciro (Pertossi). Había gritos por todos lados; no sabía qué hacer. En un momento vi a alguien en el piso y ahí le pongo el brazo a Máximo en el pecho y lo tiro para atrás, yo no soy de pelearme, lo hice con intención de que no se pelee más. Hice eso y me miró, pero no puedo recordar si continuó. No recuerdo si pegaron, no estoy seguro, no vi bien.

-¿La persona que estaba en el piso en la calle era la misma que tuvo el problema con Luciano Pertossi en el boliche?

A mi parecer no.

-¿Cuando aparece Luciano Pertossi?

Yo no recuerdo haberlo visto.

A T.I.C. se le proyectaron distintos videos de la madrugada del 18 de enero de 2020. En uno de la calle identificó a Juan Pedro Guarino y Lucas Pertossi. Luego nombró uno por uno a los que fueron expulsados de Le Brique. Por primera vez mostraron la secuencia en la que salen él y Alejo Milanesi del boliche. “Tratamos de salir lo más rápido posible atrás de Luciano (Pertossi), pero no sé dónde estaban”, dijo.

Fernando Burlando continuó con las preguntas:

-Dijiste que en el boliche Luciano tuvo un incidente. ¿Sabés por qué sacaban a los demás por la puerta de la cocina?

No porque estaba con el incidente de Luciano dentro del boliche.

El interrogatorio continuó. Se le exhibió el video más conocido de la agresión. T.I.C. se identificó a un costado en la pelea y luego identificó a Máximo Thomsen, Ayrton Viollaz y Ciro Pertossi. Después, al igual que Juan Pedro Guarino, identificó a Luciano Pertossi en la pelea.

-¿No recordás qué estaba haciendo Luciano en ese momento?

No.

Más adelante en su declaración, el “rugbier número 11″ habló de los instantes luego del ataque en el que mataron a Fernando. El interrogatorio continuó a cargo de Burlando.

-¿Recibiste un mensaje donde les comunicaban que esa persona a la que le pegaban en el piso había perdido la vida?

Yo no. Fui con Blas Cinalli a comer al McDonald’s y ahí estaban Lucas y Máximo Thomsen, esto lo recuerdo por el video. No fuimos los 4 juntos, ellos llegaron antes. Miré la billetera, no me alcanzaba la plata y seguimos a otro local.

-¿Tomaste conocimiento del incidente de Thomsen y Fernando Báez Sosa dentro del local bailable?

No.

Consultado sobre si pelearse cuando salían era habitual para los imputados, T.I.C. contestó: “Allá en Zárate corren las noticias rápido, he sabido que han tenido otros problemas. Peleas. Con qué nivel de intensidad, no sé. Pude haber estado tan cerca como en esta, sí, porque salíamos a los mismos lugares.

-¿Cómo siguió esa madrugada?

Luego de comer con Blas (Cinalli) lo acompañé a la casa donde estaban ellos, habré estado 5 minutos y me fui para donde estaba mi mamá. Ese día me tenía que levantar a las 9 porque venían mis amigos a pasar las vacaciones y cuando me desperté me enteré por las noticias. Lo comenté con mi mamá y mi papá, de que había salido con los chicos y ahí anduve tranquilo con mi mamá ese día.

-¿Qué concepto tenés de los acusados?

No los puedo definir por este suceso.

-¿Qué concepto tenés?

No puedo dar un concepto porque para mí son buenos chicos.