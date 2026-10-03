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El Torneo Regional Amateur define a su segundo clasificado

La CAI recibe este domingo a Jorge Newbery y Huracán visita a Rada Tilly por la última fecha de la Zona 5 de la Región Patagónica. Ambos partidos van a las 15.

Este domingo desde las 15 se jugará la sexta y última fecha de la primera fase de la Zona 5 -Región Patagónica- del Torneo Regional Federal Amateur.

En ambos partidos estará en juego la clasificación a la tercera ronda, instancia para la que ya está clasificado -hace dos fechas-, el club Jorge Newbery.

En ese contexto, la Comisión de Actividades Infantiles recibirá en el Estadio Municipal de Km 3 al “Lobo”, con el único objetivo de ganar para sí convertirse en el segundo clasificado, ya que depende de sí mismo.

El partido, que se jugará sin público visitante, tendrá como árbitros a una terna de la Liga de Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires.

Como juez principal estará Diego Alvarez, mientras que Rubén Casucelli y Diego Sewald serán los asistentes de línea.

Si la CAI gana, entonces será el clasificado, de lo contrario, tendrá que esperar el partido entre Rada Tilly y Huracán, quienes jugarán en el mismo horario.

Ambos equipos se enfrentarán en terreno del “Aurinegro” y buscarán también el triunfo, esperando que el “Lobo” les dé una mano en Kilómetro 3.

El partido tendrá el arbitraje de Julio Arroyo, quien será acompañado por Daniel Cabrera y Mónica Urquiza, los tres de Caleta Olivia.

Programa de la 6ª fecha (última)

DOMINGO 4

- CAI vs Jorge Newbery.

Arbitro: Diego Alvarez (Tres Arroyos).

Asistentes: Rubén Casucelli (Tres Arroyos y Diego Sewald (Tres Arroyos).

Cancha: Estadio Municipal – Km 3.

Hora: 15.

- Rada Tilly vs Huracán.

Arbitro: Julio Arroyo (Caleta Olivia).

Asistentes: Daniel Cabrera (Caleta Olivia) y Mónica Urquiza (Caleta Olivia).

Cancha: Rada Tilly.

Hora: 15.

Torneo Regional Amateur – Región Patagonia

Zona 5

Equipo Pts J G E P Gf Gc Dif
Jorge Newbery 15 5 5 0 0 14 15 +9
CAI 6 5 2 0 3 8 7 +1
Rada Tilly 4 5 1 1 9 7 11 -4
Huracán 4 5 1 1 3 4 10 -6

Fuente:

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