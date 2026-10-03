El Torneo Regional Amateur define a su segundo clasificado

Este domingo desde las 15 se jugará la sexta y última fecha de la primera fase de la Zona 5 -Región Patagónica- del Torneo Regional Federal Amateur.
En ambos partidos estará en juego la clasificación a la tercera ronda, instancia para la que ya está clasificado -hace dos fechas-, el club Jorge Newbery.
En ese contexto, la Comisión de Actividades Infantiles recibirá en el Estadio Municipal de Km 3 al “Lobo”, con el único objetivo de ganar para sí convertirse en el segundo clasificado, ya que depende de sí mismo.
El partido, que se jugará sin público visitante, tendrá como árbitros a una terna de la Liga de Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires.
Como juez principal estará Diego Alvarez, mientras que Rubén Casucelli y Diego Sewald serán los asistentes de línea.
Si la CAI gana, entonces será el clasificado, de lo contrario, tendrá que esperar el partido entre Rada Tilly y Huracán, quienes jugarán en el mismo horario.
Ambos equipos se enfrentarán en terreno del “Aurinegro” y buscarán también el triunfo, esperando que el “Lobo” les dé una mano en Kilómetro 3.
El partido tendrá el arbitraje de Julio Arroyo, quien será acompañado por Daniel Cabrera y Mónica Urquiza, los tres de Caleta Olivia.
Programa de la 6ª fecha (última)
DOMINGO 4
- CAI vs Jorge Newbery.
Arbitro: Diego Alvarez (Tres Arroyos).
Asistentes: Rubén Casucelli (Tres Arroyos y Diego Sewald (Tres Arroyos).
Cancha: Estadio Municipal – Km 3.
Hora: 15.
- Rada Tilly vs Huracán.
Arbitro: Julio Arroyo (Caleta Olivia).
Asistentes: Daniel Cabrera (Caleta Olivia) y Mónica Urquiza (Caleta Olivia).
Cancha: Rada Tilly.
Hora: 15.
Torneo Regional Amateur – Región Patagonia
Zona 5
|Equipo
|Pts
|J
|G
|E
|P
|Gf
|Gc
|Dif
|Jorge Newbery
|15
|5
|5
|0
|0
|14
|15
|+9
|CAI
|6
|5
|2
|0
|3
|8
|7
|+1
|Rada Tilly
|4
|5
|1
|1
|9
|7
|11
|-4
|Huracán
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|10
|-6