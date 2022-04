El uso de barbijo tampoco es obligatorio en la Universidad

Las autoridades explicaron que la resolución recomienda su uso y que no sancionarán a quienes decidan no utilizarlo. Se apela a la conciencia de la comunidad universitaria.

El plan de vacunación ha permitido que los casos positivos de COVID-19 bajen considerablemente y que las restricciones comiencen a desaparecer. El barbijo se convirtió en un accesorio indispensable en los tiempos más duros de la pandemia, pero su uso dejó de ser obligatorio en espacios cerrados.

Las escuelas, el transporte público y algunos comercios ya no ponen como requisito usar un cubreboca. Se recomienda ponérselo, pero queda a conciencia de cada persona.

Lo mismo sucede en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. La casa de altos estudios emitió una resolución el 1 de abril, cuando se conoció que el Ministerio de Salud de la Nación establecía que se liberaron las medidas de distanciamiento de dos metros y que se recomendaba el uso del barbijo en espacios cerrados.

“No estamos exigiendo ni obligando, pero recomendamos continuar con el uso adecuado de barbijo en espacios cerrados. Si una persona usa barbijo, pedimos que sea de manera correcta tapando boca, nariz, y mentón. No mitad y mitad porque no sirve”, destacó Lidia Blanco, rectora de la UNPSJB, en diálogo con El Patagónico.

La titular de la casa de estudios también explicó que no habrá sanciones para quienes no deseen usar barbijo. “El que no quiera usar, no le vamos a exigir porque no es un requisito. Puede estar, circular y cursar en la Universidad sin barbijo. El estudiante y el docente pueden estar en el aula con o sin barbijo. También se puede estar con barbijo, pese a que todos estén sin barbijo. Nadie va a tomar ninguna medida porque apelamos a la conciencia de cada una de las personas”, subrayó.

En este sentido, Blanco manifestó que el barbijo es una medida de protección y que la sociedad debe ser responsable. “Si una persona tiene picazón de garganta, lo que pedimos es que se ponga el barbijo por una cuestión de prevención. No es una obligación. Hay profesores que vienen con barbijo y no quieren quitárselo; entonces uno se lo pone para su seguridad y su tranquilidad. Eso es a lo que apelamos”, consideró.

“Vamos a seguir ventilando los espacios con la mayor frecuencia posible debido a la baja en las temperaturas. También trabajaremos en la higiene adecuada, como lo veníamos haciendo. No vamos a poner restricciones de barbijo sí o barbijo no. La palabra es recomendar”, concluyó la rectora de la UNPSJB.