Empresarios reclaman a Nación por las rutas 3 y 40

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), junto con la Federación de Entidades Empresaria Neuquinas (FEEN), la Federación de Entidades Empresarias de Río Negro (FEERN), la Federación de Empresas y Entidades de Bariloche y Zona Andina (FEEBA), la Cámara de Comercio, Industria y Producción de La Pampa (CACIP), la Federación Empresaria del Chubut (FECh), la Federación Económica de Santa Cruz (FESC) y la Cámara de Comercio y Otras Actividades Empresarias de Ushuaia se reunieron este martes para manifestar su preocupación por el deterioro de las rutas nacionales 3 y 40, dos vías fundamentales para la conexión de la Patagonia con el resto del país.

Ambas rutas son claves para la conectividad logística, comercial y turística de la región, por ser los caminos que unen a la Patagonia con las otras provincias de la Argentina y con los países vecinos.

A tal fin, el bloque patagónico planteará un diagnóstico pormenorizado de la situación actual y del plan nacional vial, especialmente sobre cómo será la estrategia de privatizaciones.

No obstante, cabe destacar que la mayoría de las rutas no son rentables como negocio. Por tal motivo, CAME y las entidades de las seis provincias patagónicas estiman necesaria la intervención del Gobierno nacional para la puesta en valor de las rutas más extensas del país: la Ruta 3 con 3.079 kilómetros, y la Ruta 40 con 5.196.

Se determinó también que cada jurisdicción haga el informe en consulta con los gobiernos locales, ya que existen diversas posturas. Por un lado, está la de Río Negro y Neuquén, que propusieron que se les traspasen varias rutas nacionales. Por otro, el caso de Chubut, cuyo gobernador propuso terminar obras nacionales a través del canje de deuda de la provincia con la Nación, lo que permitirá finalizar obras paralizadas.

El bloque patagónico considera que es imperioso que se garantice la seguridad vial para la circulación de bienes, cargas y personas en dos recorridos importantes para toda la región, pero que además son un símbolo para la Argentina.

Participaron del encuentro el presidente de CAME, Alfredo González; el titular de FEEN, Fernando Zurita; el presidente de FEERN, Walter Sequeira; el titular de FEEBA, Leonardo Marcasciano; la presidenta de CACIP, Graciela Bejar; el titular de FECh, Carlos Lorenzo; la presidenta de la Cámara de Comercio de Ushuaia, Claudia Fernández; y el titular y la vicepresidenta de FESC, Guillermo Polke y Miriam Giorgia, respectivamente.