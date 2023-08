En cartelera: Oppenheimer

C+/ CINE EN COMODORO

El film está basado en ‹‹American Prometheus››, la biografía escrita por Kai Bird y Martin J. Sherwin en torno al científico J. Robert Oppenheimer y su rol en la creación y desarrollo de la bomba atómica. En tiempos de la II Guerra Mundial, al frente del proyecto Manhattan, lideró los ensayos nucleares para fabricar la bomba atómica para su país. Impactado por su poder destructivo, Oppenheimer se cuestionaría luego las consecuencias morales de su creación. Durante el resto de su vida, se opondría firmemente a la guerra nuclear y a la aún más destructiva bomba de hidrógeno.

“Nos guste o no, Julius Robert Oppenheimer es la persona más importante que jamás haya existido”, ha declarado Nolan. “Hizo el mundo en el que vivimos, para bien o para mal. Y su historia hay que verla para creerla, y ciertamente tengo la esperanza de que el público venga a sus cines para verla en las pantallas más grandes posibles”. Es una de las películas más esperadas del año, no sólo por el trabajo de Nolan, uno de los cineastas contemporáneos más seguidos por la audiencia, sino también por su elenco y la apuesta en escena. A lo largo de su carrera, ha sido asociado con la utilización de recursos técnicos y métodos de trabajo que resultan diferenciales en su cinematografía. Y “Oppenheimer” no escapa de ello.

Al tener que recrear un momento histórico distinto al actual este nuevo film, Nolan debió tirar de varios recursos para reconstruir una época específica. Por eso su producción alterna entre tramos a color y otros en blanco y negro. Sin embargo, dentro de los medios usados para abordar explosiones no se tuvo en cuenta un recurso común en la actualidad, el CGI. ¿Por qué? El CGI se refiere a una serie de efectos especiales a través de los cuales se pueden componer imágenes mediante computadoras. Así, por ejemplo, se puede recrear una explosión sin necesidad de que esta se produzca en el plano real. Sin embargo, en “Oppenheimer” no se ha tratado de recrear el enésimo estallido dentro de la historia del cine, sino de ir hasta uno que es clave en la historia de la humanidad: el de la bomba atómica.

“He hecho muchas explosiones en muchas películas”, dice. “Pero hay algo único y particular en estar en un desierto, en medio de la noche, con un gran reparto y generar algunas explosiones enormes, y capturar eso. No podía evitar volver a este momento, cuando estaban haciendo esto en una escala máxima. En lo profundo de sus mentes sabían que existía la posibilidad de que incendiaran la atmósfera. Fue bastante sorprendente involucrarse en ese tipo de tensión. Así que la explosión debía ser real para que se experimentara, hasta cierto punto, lo vivido en aquella época y compartirlo con todos los miembros de la producción”.

Título original: Oppenheimer

Género: Drama, histórico, testimonial

Origen: Estados Unidos

Año: 2023 Formato: 2D

Duración: 3 horas, 1 Min. Calificación: Apta para mayores de 13 años

Ficha Técnica:

Guión y dirección: Christopher Nolan

Producción: Christopher Nolan, Charles Roven, Emma Thomas

Música: Ludwig Göransson Fotografía: Hoyte van Hoytema

Montaje: Jennifer Lame

Reparto:

Cillian Murphy (J. Robert Oppenheimer), Emily Blunt (Katherine Oppenheimer), Matt Damon (Leslie Groves), Robert Downey Jr. (Lewis Strauss), Florence Pugh (Jean Tatlock), Benny Safdie (Edward Teller), Michael Angarano (Robert Serber), Josh Hartnett (Ernest Lawrence), Devon Bostick (Seth Neddermeyer), Dylan Arnold (Frank Oppenheimer), Christopher Denham (Klaus Fuchs), Matthias Schweighöfer (Werner Heisenberg), Danny Deferrari (Enrico Fermi), Gustaf Skarsgård (Hans Bethe), Gary Oldman (Harry S. Truman),Tom Conti (Albert Einstein)