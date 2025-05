Esperaba el colectivo y una "motochorra" le robó la cartera

El hecho sucedió el viernes, alrededor de las 15. La víctima, que no quiso decir su nombre por temor a represalias, denunció que fue atacada por una pareja que se movilizaba en moto. Tras un forcejeo, le robaron la cartera.

En diálogo con FM La Petrolera 89.3 MHz, indicó que “estaba esperando el colectivo para ver a una amiga y pasó una moto. Se quedó estacionada y baja la persona de atrás, era una chica, preguntando qué línea pasaba. Le respondí que la 1 y la 9… antes de eso yo atiné a esconder mi teléfono”.

Acotó que “me preguntaron si tenía la hora, le dije que no y empezamos a forcejar y me empezó a decir ‘dame el celular’. Ella me tenía agarrada de los pelos y yo del brazo porque tenía el casco. Y grito cuando veo el arma que tenía el masculino”, indicó.

Según detalló, dos sujetos la ayudaron en ese momento. “Un hombre había pasado antes de que se acerque la moto y como que se quedó en una esquina parado. Cuando veo el arma y empiezo a gritar, dijo ‘deja a la chica’ y el de la moto le dijo a la mujer ‘dejala, vamos’, y fue cuando me sacaron la cartera y se la llevaron”.

Agregó la joven que “no se llevaron el celular porque lo escondí. Anteriormente me han querido robar pero nunca así: que me hayan mostrado un arma de fuego. Dos personas me ayudaron, uno empezó a los gritos que me dejen y otro señor fue quien llamó a la policía”.

Señaló que “hasta ahora no tengo novedad. Me llamaron el día sábado para ver si yo podía reconocer las cosas; si tenía alguna factura de compra y esas cosas; dije que no, pero son mis cosas y las reconozco, y de ahí no sé más nada”.

Finalmente, expresó que hace falta más presencia policial porque “hay muchos chicos que van al colegio a las 7 de la mañana, y a veces hay mucha gente y por ahí no, pero más que nada por temor a las criaturas”.