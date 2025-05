Luciana Salazar revela un dato clave sobre su hija Matilda: "Tiene mi ADN"

La polémica surgió luego de que su abogada, Ana Rosenfeld, mencionara a la "madre subrogante" de Matilda en relación a un problema legal pasado. Algunos medios interpretaron erróneamente estas declaraciones, sugiriendo un conflicto con la "madre biológica" de la niña, lo que generó la furia de Salazar y la impulsó a aclarar la situación con un dato contundente.

"Ella nunca habló de madre biológica porque sabe que la madre biológica soy yo. Lo interpretaron mal los medios. Acá la madre subrogante no quiere decir que sea la madre biológica", sentenció Luciana en diálogo con PrimiciasYa, refiriéndose a los dichos de su abogada.

Para zanjar cualquier duda, Salazar reveló por primera vez un dato fundamental sobre su hija: "Mi hija es mi hija, tiene mi ADN". Explicó que, en Estados Unidos, la madre subrogante tiene prohibido legalmente tener algún tipo de vínculo genético con el bebé que gesta.

Como prueba irrefutable, la modelo compartió un trámite reciente que tuvo que realizar para obtener la ciudadanía italiana para Matilda. "De hecho, hace poco tuve que hacerle un montón de trámites y demostrar mi ADN en el consulado italiano para que pueda ser también italiana, más allá de su ciudadanía americana, entonces imaginate si tiene la ciudadanía italiana gracias a mí es porque es mi hija biológicamente sin lugar a dudas", afirmó con seguridad.

Salazar también aprovechó para aclarar la confusión generada en torno a una supuesta demanda de la madre subrogante. "Calculo que Ana habrá contado un hecho que me parece se confundió porque dijo que (la subrogante) me había demandado. No, no me había demandado. Sí en un momento intimó a que se bajen sus datos porque me habían pasado un estudio así de la clínica con sus datos y yo lo subí así (a las redes). Pero nunca hubo juicio, ni se llegó a demandar porque nunca se notificó nada", explicó.

Finalmente, Luciana Salazar cerró la polémica aclarando otro incidente relacionado con la agencia de subrogación: "Creo que Ana se confundió con otro hecho con la agencia de las subrogantes que ahí sí hubo una filtración de mis datos, no de la subrogante. Allí se negoció conmigo entonces para que yo no les haga juicio". Con estas declaraciones, la modelo buscó poner fin a las especulaciones y dejar en claro la verdad sobre la filiación de su hija Matilda.