Estela Carlotto e Ignacio Guido Montoya repudiaron las declaraciones de Duhalde

“Hace 42 años, un día como hoy, asesinaban a mi mamá Laura Carlotto. Justo en este aniversario siempre triste, me desayuno con las declaraciones de un ex presidente, que muy suelto de cuerpo, dice públicamente que las elecciones próximas podrían no realizarse porque vaticina un golpe de estado”, relató Ignacio en un hilo de Twitter.

Según el músico, las afirmaciones del exmandatario “van en contra de la responsabilidad que todos debemos de asumir, para poder seguir construyendo ese consenso básico, que es entender la democracia como el mejor camino posible”.

En el mismo sentido se expresó su abuela y madre de Laura, Estela de Carlotto. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo expresó que Duhalde con sus “barbaridades está sembrando miedo”. Además, le exigió al exmandatario “que dé explicaciones de lo que quiso decir” y afirmó que en honor a Laura, ella "pondría el cuerpo" en caso de que hubiera “una mínima intención de un nuevo golpe de Estado”.

Las declaraciones de Ignacio Guido y Estela de Carlotto surgieron luego de que el expresidente Eduardo Duhalde afirmase el lunes por la noche en un programa televisivo que "es ridículo que piensen que el año que viene va a haber elecciones" legislativas en el país e incluso sugirió la posibilidad de una ruptura del orden constitucional.

A Laura Carlotto la asesinaron en la madrugada del 25 en agosto de 1978, un año después de haber sido secuestrada y llevada al centro clandestino La Cacha, en La Plata. El 26 de junio de 1978 había dado a luz a su hijo a quien solo tuvo cinco horas con ella antes de que se lo quiten. Ignacio Guido fue identificado el 5 de agosto de 2014 y se convirtió en el nieto recuperado 114.