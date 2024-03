Esta superproducción de Legendary Pictures continúa el explosivo enfrentamiento de ambos Titanes con una aventura completamente nueva que enfrenta al todopoderoso Kong y al temible Godzilla contra una colosal amenaza no descubierta escondida dentro de nuestro mundo, desafiando su propia existencia y la nuestra. “Godzilla y Kong: El nuevo imperio” profundiza en las historias de ambas criaturas y sus orígenes, así como en los misterios de la Isla Calavera y más allá, a la vez que nos revela la batalla mítica que ayudó a forjar a estos seres extraordinarios y los vinculó a la humanidad para siempre.

“Cuando pienso en el film original japonés, “King Kong vs. Godzilla”, recuerdo haber tenido conversaciones con mis amigos cuando era niño, debatiendo quién ganaría en esa pelea”, ha dicho Adam Wingrad. “Y esa película realmente no elige a un ganador. Es un empate. No está muy claro quién gana. Yo sólo quería que esto se sintiera como un enfrentamiento real. Quería que te alejaras de esto. Quería que no hubiera más discusiones en el patio de recreo. Este es el decisivo. No tendrás que debatirlo más, mira esta película. Ese es Godzilla, ese es King Kong. Se están golpeando el uno al otro, uno gana y eso es todo”.

Ver nuevamente a Kong y Godzilla en pantalla será un espectáculo con una dinámica particular, dado que deben poner sus diferencias al costado por un bien común. Wingrad compara su energía a la de una pareja disfuncional de policías en una película de acción. En diálogo con Empire, destacó a “Arma Mortal” como uno de sus títulos favoritos del género. “Mis influencias siempre tienen que ver con los años ochenta. Fue una edad dorada para esos filmes”. Los dos kaijus no son precisamente amigos, amén de que su imposibilidad de hablar da lugar a explosivos malentendidos. Y otro ángulo a resaltar en este capítulo de la historia es la evolución de ambos personajes. Mientras el primate está atravesando un “viaje personal”, su contraparte devela una apariencia diferente con tonos de rosa. “Esta es su versión de una rutina de entretenimiento”, señala el director. Tal como en los filmes de artes marciales, el protagonista debe prepararse para el momento de lidiar con la amenaza más grande. La evolución física es representada con varias versiones de Godzilla en el largometraje.

“Godzilla y Kong: el Nuevo Imperio” forma parte de un lore construido a lo largo de décadas. Es la película número 38 en la franquicia de Godzilla, la cual se remonta a 1954, a la icónica ficción de Ishir Honda cuyo título original era “Gojira”. En cuanto al linaje de King Kong, encaja como la décimo tercera aproximación cinematográfica. “Godzilla controla el mundo superficial, mientras que Kong reside en la Tierra Hueca”, explica Wingard. “No son amigos cercanos, pero se ven obligados a trabajar juntos cuando surge una amenaza aún mayor”.

Género: Ciencia ficción, aventura, acción

Origen: Estados Unidos

Título original: Godzilla x Kong: The New Empire

Año: 2024

Duración: 1 hora 55 Min.

Formato: 2D

Calificación: Apta para mayores de 13 años

Ficha Técnica:

Dirección: Adam Wingard

Guión: Terry Rossio, Simon Barrett, Jeremy Slater

Productores: Alex Garcia, Jon Jashni, Eric McLeod, Mary Parent, Brian Rogers

Fotografía: Ben Seresin

Música: Tom Holkenborg Montaje: Josh Schaeffer

Reparto:

Rebecca Hall (Ilene Andrews), Dan Stevens (Trapper), Brian Tyree Henry (Bernie Hayes), Kaylee Hottle (Jia Andrews)