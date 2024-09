Guasón 2: Folie à Deux

C+/ CINE EN COMODORO

Folie à Deux es el nombre que recibe un trastorno mental en el que dos personas comparten un síntoma psicótico, ya sea paranoia, alucinaciones o delirios. Al estar en el mismo lugar mental, los afectados desarrollan su existencia en una realidad ficticia de ilusiones. Tras crear el caos, Arthur Fleck ha sido internado en el Asilo Arkham a la espera de juicio por sus crímenes como Joker. Mientras lucha con su doble identidad, Arthur no sólo tropieza con el amor verdadero, sino que también encuentra la música que siempre ha estado dentro de él.

Repitiendo su gran actuación de 2019, Phoenix regresa al papel que le otorgó el Oscar hace un par de años. Dejándonos una nueva versión, algo más real y una aproximación cruda y natural de la salud mental, con Arthur Fleck, quien se convierte en el villano Joker. La película incluye números musicales y la historia transcurre en el hospital psiquiátrico de Arkham, donde terminó la primera entrega. Es importante destacar que este Guasón no pretende ser como tal el némesis de Batman, por lo que la narrativa de este universo se centra en el mundo emocional de Fleck. Básicamente, se aborda un fragmento de su dinámica con Harley Quinn o Harleen Quinzel (su nombre real), personaje originalmente creado por Paul Dini y Bruce Timm en 1992. Ella es una psiquiatra a quien Fleck conoce en Arkaham.

El film es parcialmente un musical, uno de los detalles que más ha dividido opiniones y generado expectativas entre los fans. Las intenciones del director eran superarse a sí mismo y, para lograrlo, se arriesgó con un género que no suele emocionar a los amantes de los comics. “Todd tomó un gran giro con todo este concepto y con el guión, dándole a la secuela de Joker audacia y complejidad”, dice Lady Gaga. “Hay música, hay baile, es drama”. “¿Por qué hacer algo si no te genera adrenalina?”, cuestiona Phillips al respecto. “Soy adicto al riesgo. Quiero decir, te mantiene despierto por la noche, hace que se te caiga el pelo... Pero es el sudor lo que te hace seguir adelante. La pregunta fue: “¿Cómo podemos superarnos a nosotros mismos?”. Y sólo se puede lograr si se hace algo arriesgado. Pero hubo días en el set en los que miraba a mi alrededor y me preguntaba qué diablos había hecho”.

Se sabe que el Guasón heredó su característica sonrisa macabra del actor alemán Conrad Veidt en “El Hombre que Ríe” (1928), del director Paul Leni. Aquel film, hoy un clásico del cine, adaptaba la obra homónima de Víctor Hugo publicada en 1869 que cuenta la historia de Gwynplaine, un hombre desfigurado por una sonrisa grotesca luego que su padre es ejecutado públicamente. Veidt brindó al personaje una inquietante mueca espectral, que fue uno de los elementos determinantes en el éxito del film mudo. Su aspecto demacrado, con el cabello despeinado y los labios estirados por medio de rudimentarios efectos especiales de la época fueron la referencia inmediata para los creadores del Guasón.

Género: Cómic, drama, acción, musical, crimen

Origen: USA

Título original: Joker: Folie à Deux

Año: 2024 Formato: 2D Duración: 2 horas, 18 Min.

Calificación: Apta para mayores de 16 años

Ficha Técnica:

Dirección: Todd Phillips

Guión: Todd Phillips, Scott Silver, Bill Finger, Bob Kane, Jerry Robinson

Producción: Joseph Garner, Todd Phillips, Emma Tillinger Koskoff

Música: Hildur Guðnadóttir

Fotografía: Lawrence Sher Montaje: Jeff Groth

Reparto:

Joaquin Phoenix (Arthur Fleck / Guasón), Lady Gaga (Harley Quinn), Zazie Beetz (Sophie Dumond), Catherine Keener (Maryanne Stewart), Harry Lawtey (Harvey Dent), Brendan Gleeson (Jackie Sullivan), Steve Coogan (Paddy Meyers), Bill Smitrovich (Juez Herman Rothwax)